Vecinos de barrios populares volvieron a marchar en Viedma

Un centenar de vecinos de distintas tomas y barrios populares marcharon por las calles de esta capital, se concentraron frente a la sede de la municipalidad de Viedma y anunciaron medidas más drástica al no tener respuesta por parte de las autoridades.

"La verdad que es lamentable la postura que tiene el municipio en este caso, hemos venido a pedir una audiencia con el señor intendente Pesatti, esperamos una respuesta pera al igual que la semana pasada nos dijeron que no nos van a antender", señaló Juan Pablo, uno de los referentes de la entidad que nuclea a los barrios.

Agregó que "estamos decidiendo que vamos a endurecer las medidades, si tenemos que quedarnos a acampar acá lo vamos a hacer, si tenemos que quemar gomas lo vamos a hacer. Los vecinos están dispuestos a pelear por sus tierras si ellos tienen esta postura".

Foto: Marcelo Ochoa

Desde la comuna se les informó que no serían recibidos y "no nos dieron explicaciones, en la primera movilización que hicimos Castro (por el jefe de Gabinete) se habá comprometido a realizar un camino de diálogo" pero agregó que "falló a su compromiso" y "la semana pasada no nos recibieron" y ahora "nos dicen que tampoco nos van a recibir".

El dirigente barrial indicó que "Castro criminaliza constantemente a los vecinos, tratando de dividir la Mesa de organizaciones populares entre los barrios más antiguos, los reconocidos, con los que recién están empezando como Nueva Vida, ARA San Juan o 9 de Julio" y recordó que "los barrios que ya están reconocidos también empezaron como nosotros".

Reconoció que no tuvieron contacto con los dueños de las tierras, "han tenido un acercamiento a través del fiscal" pero "nosotros no vamos a ir a negociar con el privado, tenemos la necesidad que intervenga el municipio como representante del pueblo".

Foto: Marcelo Ochoa

La pasada semana el jefe de Gabinete del municipio había señalado que "necesitamos distinguir con claridad la diferencia entre un barrio popular y una toma ilegal. Viedma tiene registrados barrios populares a través del Registro Nacional de Barrios Populares como los barrios El Progreso, Puente Viejo, Unión, entre otros".

Marco Castro agregó que "todas las personas que lo habitan, oportunamente fue censado y tienen dos derechos fundamentales que son la regularización dominial de las tierras y la gestión de servicios, ambos puntos se trabajan y gestionan desde los gobiernos locales con el gobierno nacional".

Dijo que "en el caso de las tomas, se trata de ocupaciones judicializadas ya que los dueños de los terrenos han realizado las denuncias en la fiscalía competente en el tema. El municipio ha sido citado a diferentes audiencias para manifestar la problemática e informar cómo se está trabajando en el tema".