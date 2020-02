Doce jóvenes murieron ahogados en lo que va del verano

Imprudencia, desconocimiento, falta de controles, audacia desmedida; o un accidente que ocurre de forma imprevista en cursos de agua de acceso vedado. La lista de causas y factores que inciden pueden seguir, pero en la mayoría de los casos se conjugan y explican el por qué de las doce víctimas ahogadas en ríos y canales de riego de Neuquén y Río Negro, en lo que va del verano.

En su mayoría eran personas muy jóvenes y sólo el domingo hubo tres en la zona de Neuquén capital. Dos ahogados en Plottier y una joven en un canal de riego de Centenario. El primer hecho se registró en el balneario de La Herradura. El domingo a la mañana murió un joven de 22 años, oriundo de Mendoza. Desde Defensa Civil advirtieron que se trata de área de mucha correntada.

Horas más tarde, a las 16, una familia encontró el cuerpo de un hombre de 36 años en el río Limay, en la zona de China Muerta.

La cifra de víctimas se extendió ayer con una joven de 22 años de Centenario, quien durante la noche había sido vista bañándose en un canal de riego. La búsqueda había comenzado el domingo a las 21 y que se extendió hasta las tres. Ayer a las 9 encontraron el cuerpo sin vida en una compuerta, ubicada a 80 metros del cementerio y a unos 700 del lugar de su desaparición.

Distintas fuentes que trabajan en rescates dijeron que el exceso de confianza y el “a mí no me va a pasar” se han potenciado. Consideran que existe un desfasaje entre el cálculo de riesgo y la acción concreta que ejecutan cuando entran al agua. Los que siguen son el resto de casos fatales:

• 9/ 11/ 2019, muelle de Patagones. Jonathan Ramírez, 30 años, oriundo de Buenos Aires, cayó al río Negro. Dos personas se tiran al agua, no lograron rescatarlo. Buzos de la Prefectura encuentran el cuerpo más tarde.

• 7 / 12/ 2019 paraje El Treinta, Cipolletti. Una mujer falleció ahogada, luego de que su pareja intentó rescatarla en un canal de riego. Fue arrastrada por la corriente y dieron con su cuerpo cerca de Fernández Oro.

• 11/1/2020, Isla Jordán, Cipolletti: Damián Báez, bajista de una banda de rock de Bariloche -que participaba de un festival con 30 bandas- se tiró al río para refrescarse y lo arrastró la correntada. Lograron rescatarlo, pero los intentos de reanimarlo no dieron resultado y falleció.

• 19/ 1/ 2020, río Aluminé. Un joven de 18 años se ahoga cuando intentaba cruzarlo a nado, cerca de la estancia San Ignacio. Lo encontraron sumergido en el lugar donde lo vieron por última vez.

• 26/1/2020, Cervantes. Dos jóvenes se tiran al agua en Stefenelli. Chocan sus cabezas. Mareado, uno alcanza a salir. El otro no. Su cuerpo aparece un día después entre Cervantes y Mainqué. La víctima tenía 19 años y fue identificada por sus familiares como Gastón Figueroa.

• 27/1/ 2010, Cipolletti. Bomberos hallan el cuerpo de un joven de 31 años que se había arrojado el día anterior al canal principal de riego de Cinco Saltos.

• 28/1/2020, lago Nahuel Huapi. Hallan el cuerpo sin vida del turista inglés Thomas Mckendrick Warden. Se cayó del kayak en el que navegaba, con fuerte viento. Portaba el chaleco salvavidas. Prefectura dijo que la embarcación que usaba no era recomedable para la región.

• 30/1/2020 , víctima de Cordero. Santiago Palacios Torres de 19 años, se bañaba en el canal principal. Su cuerpo fue hallado más tarde en una rejilla de la usina, de la ex Indupa.