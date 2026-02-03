Claudia Piñeiro y Rebeca Stones: entre los libros recomendados de Lecton para leer en verano

Netflix estrenó una miniserie basada en "Las maldiciones" de de Claudia Piñeiro. Foto: Matías Subat

La librería café de Diario RÍO NEGRO piensa en los grandes, jóvenes y más chicos de la familia. Acá un repaso de los tres libros que sugiere para leer esta semana.

Tres invitaciones que aseguran historias entretenidas para pasar las tardes de verano.

Para adultos: “Las maldiciones” de Claudia Piñeiro

Esta novela comienza con Román y su hijo Joaquín subiendo a un autobús que los llevará lejos de Buenos Aires.

Román Sabaté entra al mundo de la política casi por casualidad, pero es allí donde se sella su destino.

La permanente tensión entre la necesidad de trabajo de un joven de provincia y las ocultas intenciones del político que lo ha elegido como secretario privado es lo que mueve los hilos de esta novela: dos hombres en conflicto en una historia en la que hasta la paternidad está en juego.

Magia, doble discurso o crimen, todo vale.

“Alguien puede llegar a la política por muchos motivos. Unos más legítimos, otros menos. También por error, por desidia. O por no saber decir que no”.

Sobre la autora:

Claudia Piñeiro nació en Buenos Aires en 1960. Es una reconocida escritora, guionista y dramaturga célebre por sus thrillers psicológicos que retratan la clase alta y la sociedad argentina, explorando temas como la muerte, el silencio y la hipocresía.

Excontadora, dio un giro a la literatura, destacando con obras como “Las viudas de los jueves” y “Elena sabe”.

Para adolescentes: “Amar sin escalas” de Rebeca Stone

Una novela que atrapa a los adolescentes de la casa. Foto: Matías Subat

“Amar sin escala” es una novela romántica juvenil. Valentina adora su trabajo. Es coordinadora de viajes y gracias a eso puede conocer el mundo y descubrir nuevas culturas y formas de vivir. Todo sería perfecto si no tuviese el compañero más detestable del universo: Vincent.

Vincent es todo lo contrario a ella: divertido, informal, despreocupado, sociable… Solo comparten una cosa: el odio que sienten el uno por el otro.

Cuando el jefe de ambos les avisa de que este año el mejor coordinador ascenderá, su rivalidad aumenta hasta límites inimaginables.

Sobre la autora:

Actriz y escritora, Rebeca Stones, de nombre real Rebeca Trancoso Soto, nació 29 de junio de 2000 en Vigo, España.

Su pasión por la escritura comenzó desde temprana edad, combinándose con su talento para la actuación e influencia en las redes sociales.

Rebeca es conocida por su trabajo como creadora de contenido, especialmente para la plataforma YouTube, donde comenzó a publicar vídeos con tan solo 11 años. En un primer momento el canal estaba dedicado a hablar sobre muñecas y después se dedicó a la escritura y se convirtió en un éxito juvenil.

Para infancias: “Cuentos para dormir a una hormiga” de Nieves García e Iván Torres

Un cuento que transmite esperanzas. Foto: Matías Subat

“Cuento para dormir a una hormiga” es una obra que nos enseña a mantener viva la esperanza, sin importar los obstáculos que enfrentemos.

Al caer la noche en el bosque encantado, las hormigas regresan al hormiguero para descansar. Así comienza esta narración en verso. La protagonista sufre un accidente que le rompe una pata, lo que le impide seguir a su fila y la deja sola en el bosque.

Este es un cuento que nos habla de que nunca debemos perder la esperanza, por muchos problemas que nos encontremos en el camino.

Sobre los autores:

Nieves García, originaria de Aspe (Alicante), ha dedicado casi cuatro décadas a la enseñanza como maestra. Su vasta experiencia se refleja en esta historia que mezcla poesía con lecciones de perseverancia y resiliencia. Ha recibido reconocimientos como el IX Premio de Investigación Manuel Cremades en 2011 y el XI Premio de poesía infantil para niñas y niños Ciudad de Orihuela en 2018.

Iván Torres, nacido en Alicante en 1978, aporta un complemento perfecto al relato con sus ilustraciones. Desde joven, ha utilizado el dibujo como forma de expresión. Tras una carrera en informática y diseño gráfico, descubrió su verdadera vocación en la ilustración infantil. Su estilo detallado y emotivo da vida a cada página, sumergiendo a los lectores en el mundo de la pequeña hormiga.