Viajar desde la literatura, los recomendados de Lecton para este verano 2026

"La reina del baile" de Camila Fabbri, uno de los recomendados para leer en estas vacaciones de Lecton. Foto: Matías Subat

La librería café del Diario RÍO NEGRO recomienda lecturas para disfrutar al costado de la pileta, frente al mar, delante del ventilador o antes de dormir.

Libros para que grandes, jóvenes y niños descubran nuevos mundos e historias encantadoras.

Tres consejos para que lea toda la familia, grandes, jóvenes y chicos.

Para adultos: “La reina del baile” de Camila Fabbri

Una mujer despierta en un auto volcado en plena avenida nocturna. Hay humo y olor a nafta. Apenas siente sus piernas, el alumbrado público que entra desde afuera y los vidrios incrustados en su espalda. Descubre que ella es la conductora y, al instante, oye una voz dulce y delicada que la nombra.

En el asiento de atrás viajan también una joven de quince años y un perro. La mujer no recuerda quiénes son, ni qué están haciendo ahí. Lo único certero es que están vivos.

La historia comienza cuando volvemos al pasado, ahí donde la narradora, Paulina, todavía está ilesa. Se separa de su pareja y emprende un viaje en su Peugeot 307 hacia la costa sur con Maite, su compañera de oficina, y con Gallardo, su perro.

Una novela perturbadora, envolvente y esperanzada. Un libro que asalta al lector con la inusitada fuerza de su prosa, sencilla y directa solo en apariencia. Una narración que nos habla de traumas, realidades y deseos.

Sobre la autora:

Camila Fabbri es escritora y directora, y en 2021 la revista Granta la incluyó en su lista de Los 25 Mejores Narradores Jóvenes en Español. En 2015 publicó “Los accidentes”, su primer libro de relatos, reeditado en 2017 en España y Latinoamérica, género al que volvería con “Estamos a salvo (2022)”. Ha escrito y dirigido cinco obras teatrales, así como la película “Clara se pierde en el bosque (2023)”, su debut audiovisual, que se estrenó en la sección Horizontes Latinos de la 71.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Para adolescentes: “Tierra de las Historias. El hechizo de los deseos” de Chris Colfer

Una aventura para los jóvenes de la familia. Foto: Matías Subat

Tras la muerte de sus padres, la abuela de Alex y Conner les regala algo que significa mucho para ellos. “La tierra de las historias” un libro de cuentos que marco gran parte de sus vidas.

Pero los mellizos no conocen la magia que se esconde en sus páginas. Solo toman conciencia de ella cuando el libro los absorbe y llegan a la Tierra de Historias un lugar que a primera vista es encantador, pero que esconde más peligros de los que imaginan.

Este libro narra las aventuras de los mellizos Alex y Conner Bailey, que van a viajan a través de este libro mágico a un mundo donde todos los cuentos de hadas son reales, enfrentándose a villanos y descubriendo las verdaderas historias detrás de personajes como Caperucita Roja y la Bella Durmiente, mientras buscan un hechizo para regresar a casa y salvar este reino fantástico de una amenaza creciente, la hechicera y el hombre enmascarado.

Sobre el autor:

Chris Colfer es actor, cantante y escritor estadounidense nacido en Clovis, California, el 27 de mayo de 1990. Es conocido por su papel como Kurt Hummel en la serie de televisión musical.

Se enfoca en el género literario de la fantasía. Colfer también ha escrito otros libros, incluyendo una novela para jóvenes adultos titulada “Struck by Lightning”, que fue adaptada en una película en la que el autor también actuó.

Para infancias: “Greta y Los Gigantes” de Zoë Tucker y Zoe Persico

Este libro cuenta, para los más chicos, la historia de Greta Thunberg en su intento por salvar al mundo contra el cambio climático. Foto: Matías Subat

Greta vive en un hermoso bosque amenazado por Gigantes. Cuando ellos llegaron allí, lo primero que hicieron fue cortar árboles para construir casas. Las casas se convirtieron en pueblos, y los pueblos se transformaron en ciudades, hasta que casi no quedaron bosques.

Afortunadamente, Greta tiene una gran idea para salvar el bosque. Este libro cuenta, para los más chicos, la historia de Greta Thunberg en su intento por salvar al mundo contra el cambio climático. También tiene datos sobre la historia real de Greta, que sigue luchando contra el cambio climático e invita a que los niños puedan acompañarla en esta lucha.

Sobre las autoras:

Zoë Tucker es directora de arte de libros ilustrados, diseñadora y escritora. Con más de 25 años en la industria editorial, ha trabajado en cientos de libros, en todos los formatos, incluyendo libros de cartón, libros ilustrados y no ficción ilustrada.

Zoe Persico es una ilustradora con un amor por lo salvaje, lo maravilloso y lo caprichoso. Le gusta hacer senderismo, jugar a juegos de mesa y juegos de rol de mesa, y buscar buenos hallazgos en tiendas de segunda mano.