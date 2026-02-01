Cuánto cuesta comer en La Rinconada: desayunos, almuerzos y postres en la playa pet friendly de Las Grutas

Alejada de las bajadas más concurridas de Las Grutas, La Rinconada se presenta como un espacio ideal para quienes buscan disfrutar del verano sin las multitudes. Amplia, tranquila y pet friendly, esta playa combina arena, mar y visitantes que pasean o descansan junto a sus mascotas, creando una dinámica relajada y diferente a la del resto de la villa balnearia.

La playa se destaca por su amplitud, arenas suaves y sectores protegidos por médanos y pequeñas rocas, que permiten descansar a la sombra y resguardarse del viento. La dinámica cambia según la marea: durante la pleamar la playa se reduce, mientras que la bajamar deja al descubierto la restinga, una superficie rocosa donde se pueden observar algas, estrellas de mar y cangrejos. Estas condiciones hacen que La Rinconada sea ideal para caminatas, juegos en la arena y paseos con mascotas, sin molestar a otros bañistas.

Para arrancar el día o hacer una pausa por la tarde, el parador ofrece opciones simples y frescas: café y bebidas calientes a $3.500, tostados a $10.000 y facturas a $1.000, medialunas y dulces a $1.000, yogur a $1.500 y ensaladas de frutas a $8.000, y licuados o jugos naturales a $10.000. Los precios se mantienen en valores similares a los del resto de los paradores de la zona, haciendo que la propuesta sea accesible para todos los visitantes.

La carta principal está centrada en productos de mar, con preparaciones clásicas y abundantes. Entre los pescados, la merluza se ofrece a $8.500, el lenguado a $11.500, el abadejo a $12.000 y el cazón a $8.000, mientras que la trucha patagónica se sirve a $18.000 y el salmón a $10.900.

El parador frente al mar ofrece desayunos, almuerzos y meriendas con vistas al mar de Las Grutas. Foto: Marcelo Ochoa.

Las opciones de mariscos incluyen rabas a $20.000, mejillones y ostras a $15.000 cada uno, y preparaciones para compartir como la paella para dos personas a $28.900 o la cazuela también para dos a $29.900. La provoleta con langostinos cuesta $12.900 y las pastas rellenas $10.950. Para quienes prefieren platos más tradicionales, el menú incluye hamburguesas, bifes, supremas y guarniciones.

Largas jornadas de playa, familias y mascotas: cómo acompañarlas con las opciones del parador

Para acompañar las comidas o refrescarse durante el calor, el parador ofrece limonadas a $6.500, licuados a $10.000, gaseosas y jugos a $10.000, y tragos clásicos como gin tonic, fernet o vermut a $10.000. Son opciones pensadas para disfrutar las largas jornadas de playa, especialmente en los días de bajamar, cuando el sector se llena de familias y personas que disfrutan con sus mascotas.

El cierre del día puede ser dulce, con postres clásicos y caseros: flan a $3.000, tiramisú a $4.500, helados a $4.000 y ensaladas de frutas o postres caseros a $8.000. Con la vista directa al mar y un entorno relajado, La Rinconada se consolida como una propuesta completa para quienes buscan tranquilidad, buena comida y un espacio donde las mascotas son parte del plan veraniego.

Convivencia con mascotas

La Rinconada no solo es un espacio habilitado, sino que también establece reglas claras para garantizar la convivencia responsable. Todos los animales deben circular con collar y correa, contar con identificación visible, y sus dueños están obligados a llevar bolsas para recoger los residuos. El cumplimiento de estas normas permite que la playa mantenga su estatus pet friendly y evita conflictos con otros visitantes.

La arena amplia de la playa permite caminar, correr y explorar con tranquilidad. Foto: Marcelo Ochoa.

Los controles están a cargo del cuerpo de inspectores municipales: ante una infracción, el primer paso es solicitar el retiro del animal de la playa; si no se cumple, se labra un acta y se aplican sanciones económicas que pueden superar los 500.000 pesos. Estas medidas buscan proteger tanto a los bañistas como a los propios animales y preservar el entorno natural del sector.

El espacio amplio de La Rinconada permite que las mascotas corran y jueguen sin interferir con los demás, mientras sus dueños disfrutan del mar, el sol y las actividades al aire libre. Además, la playa está señalizada con carteles informativos que refuerzan las normas y facilitan la orientación de los visitantes.