Cuánto cuesta comer los clásicos de playa en Las Grutas: choclos, churros, helados y panchos

Hay sabores que son parte inseparable del verano en Las Grutas. No importa la hora ni el calor: el paseo por la arena siempre termina cruzándose con el carrito del choclo, los churros recién hechos o el helado que ayuda a refrescar la tarde. Son clásicos que se repiten año tras año y que forman parte de la experiencia de playa.

A lo largo del día, estas opciones se convierten en la solución rápida para quienes prefieren no moverse de la playa. Entre chapuzón y chapuzón, funcionan como almuerzo liviano, merienda o simplemente como un gusto que completa la experiencia frente al mar.

El choclo es uno de los productos más buscados, especialmente en las horas del mediodía. Los churros rellenos y los pastelitos ganan protagonismo por la tarde, mientras que el helado aparece como aliado constante para refrescarse. El súper pancho, en tanto, mantiene su lugar como opción salada rápida y rendidora.

Los precios del clásico de playa

Choclo: entre 6.000 y 7.000 pesos

entre 6.000 y 7.000 pesos Súper pancho: alrededor de 6.000 pesos

alrededor de 6.000 pesos Helado simple (agua o crema): desde 3.000 pesos

desde 3.000 pesos Bombón clásico: alrededor de 5.000 pesos

Pastelitos dulces (membrillo o batata):

Media docena: 9.000 pesos

Docena: 18.000 pesos

Media docena de churros rellenos : 8.000 pesos.

: 8.000 pesos. Docena de churros rellenos: 16.000 pesos.

Helados para refrescarse en los días de calor en la playa de Las Grutas. Foto: Luciano Cutrera.

Los vendedores coinciden en que el movimiento depende en gran medida del clima. En los días de calor, las ventas repuntan y el consumo se sostiene durante toda la jornada, mientras que las jornadas frescas o ventosas suelen achicar la circulación por la arena.