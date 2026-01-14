Cuánto cuesta comer los clásicos de playa en Las Grutas: choclos, churros, helados y panchos
Choclos, helados, panchos y churros forman parte del paisaje diario en la arena. Un recorrido por la playa para saber cuánto hay que pagar por los infaltables del verano.
Hay sabores que son parte inseparable del verano en Las Grutas. No importa la hora ni el calor: el paseo por la arena siempre termina cruzándose con el carrito del choclo, los churros recién hechos o el helado que ayuda a refrescar la tarde. Son clásicos que se repiten año tras año y que forman parte de la experiencia de playa.
A lo largo del día, estas opciones se convierten en la solución rápida para quienes prefieren no moverse de la playa. Entre chapuzón y chapuzón, funcionan como almuerzo liviano, merienda o simplemente como un gusto que completa la experiencia frente al mar.
El choclo es uno de los productos más buscados, especialmente en las horas del mediodía. Los churros rellenos y los pastelitos ganan protagonismo por la tarde, mientras que el helado aparece como aliado constante para refrescarse. El súper pancho, en tanto, mantiene su lugar como opción salada rápida y rendidora.
Los precios del clásico de playa
- Choclo: entre 6.000 y 7.000 pesos
- Súper pancho: alrededor de 6.000 pesos
- Helado simple (agua o crema): desde 3.000 pesos
- Bombón clásico: alrededor de 5.000 pesos
Pastelitos dulces (membrillo o batata):
- Media docena: 9.000 pesos
- Docena: 18.000 pesos
- Media docena de churros rellenos: 8.000 pesos.
- Docena de churros rellenos: 16.000 pesos.
Los vendedores coinciden en que el movimiento depende en gran medida del clima. En los días de calor, las ventas repuntan y el consumo se sostiene durante toda la jornada, mientras que las jornadas frescas o ventosas suelen achicar la circulación por la arena.
