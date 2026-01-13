Cuánto sale comer en Las Grutas, desde opciones rápidas hasta platos de mar este verano 2026

La gastronomía es uno de los termómetros del verano en Las Grutas y, como cada temporada, acompaña el ritmo que marca la playa. Durante el día, la actividad gira alrededor de las bajadas, pero al caer la tarde la peatonal de Las Grutas empieza a llenarse de turistas y vecinos que salen a recorrer y elegir dónde cenar.

Al mediodía, muchos visitantes eligen opciones rápidas para no alejarse del mar, pero es hacia el atardecer cuando los locales gastronómicos empiezan a cobrar vida. En ese escenario, la oferta es amplia y combina propuestas al paso con restaurantes que apuestan a platos más elaborados, especialmente los vinculados a los sabores del mar.

Así están los precios para comer en Las Grutas en plena temporada de verano. Foto: Luciano Cutrera.

En los carritos y paradores, una hamburguesa simple se puede conseguir desde los 7.000 pesos, mientras que las pizzas arrancan en los $16.000. También aparecen opciones como porciones de rabas, que rondan los 19.000 pesos, y cazuelas de mariscos cerca de los $18.000.

Entre el mediodía de playa y las cenas en el centro, comer en Las Grutas combina propuestas rápidas y platos más elaborados. Foto: Luciano Cutrera.

En cuanto a las bebidas, el agua mineral cuesta desde 3.000 pesos y las gaseosas de 500 cc se ubican entre 3.000 y 4.000 pesos.

Para quienes eligen sentarse a cenar, los restaurantes de Las Grutas amplían la propuesta con platos de mar y cocina tradicional. En ese recorrido aparecen opciones como rabas y langostinos, que rondan los 19.000 pesos por porción, y platos como arroz con mariscos o tallarines o ravioles con salsa boloñesa, con valores cercanos a los 18.000 y 19.000 pesos respectivamente.

En la carta también se destacan platos principales más elaborados, como tiburón a la provenzal, sorrentinos de cordero o pechito de cerdo, que en algunos casos se ofrecen en menú con postre incluido por alrededor de 32.000 pesos.

La oferta gastronómica del balneario se adapta al pulso del verano. Foto: Luciano Cutrera.

En cuanto a las bebidas, la cerveza de 710 cc cuesta cerca de 9.000 pesos, mientras que las latas chicas se consiguen desde 4.000 pesos. También aparecen promociones de happy hour, con cerveza tirada dos por 10.000 pesos, que se convierten en un imán para quienes salen a recorrer el paseo al caer la tarde.

Gastronomía sin TACC: una alternativa que responde a una demanda constante en temporada

También hay lugar para opciones específicas, como la gastronomía sin TACC. En Las Grutas funcionan emprendimientos que ofrecen hamburguesas, pizzas, crepes y sándwiches sin gluten, elaborados sin contaminación cruzada. Desde estos espacios destacaron que la demanda es constante, en un contexto donde no abundan alternativas de este tipo.

Opciones para toda la familia. Foto: Luciano Cutrera.

En cuanto a los precios, una hamburguesa sin TACC ronda los 14.000 pesos, los sándwiches parten desde los $17.000 y las rabas se ubican cerca de los 14.000 pesos.

Así, entre el movimiento diurno de la playa y la actividad nocturna del paseo, la gastronomía se adapta al pulso del verano en Las Grutas, con precios y propuestas que buscan atraer tanto a quienes pasan el día frente al mar como a quienes eligen disfrutar de una cena sin apuro.