Dónde queda y cuánto cuesta viajar a la Isla de Margarita, el destino furor para los argentinos en los años 2000

La isla de margarita es parte de Venezuela y se ubica en el mar Caribe.

Ubicada en el mar Caribe, a unos 40 kilómetros de la costa de Venezuela, la Isla de Margarita supo ser uno de los destinos preferidos por los argentinos durante los años 2000. Hoy, con una incipiente reactivación turística, vuelve a aparecer en el radar de quienes buscan playas paradisíacas a precios más accesibles que otros puntos del Caribe.

La isla forma parte del estado Nueva Esparta y se distingue por su geografía: dos penínsulas unidas por la laguna del Parque Nacional Laguna de La Restinga. Las principales zonas turísticas se concentran en Porlamar, Pampatar y La Asunción.

Cuánto cuesta viajar desde Argentina

Los precios para viajar en 2026 varían según la anticipación y las escalas, pero se mantienen dentro de un rango medio en comparación con otros destinos del Caribe.

En cuanto a vuelos, el costo ida y vuelta desde Buenos Aires oscila entre los 900 y 1.300 dólares por persona. Las rutas más habituales incluyen escalas, principalmente a través de Panamá o con conexión en Caracas, desde donde se debe tomar un vuelo interno a la isla, con un costo adicional de entre 80 y 120 dólares.

Alojamiento para todos los bolsillos

La oferta hotelera es amplia y va desde opciones de gama media hasta resorts de lujo con sistema todo incluido.

Entre las alternativas más elegidas se encuentran:

Costa Caribe Hotel Beach & Resort, con tarifas cercanas a los $182.700 pesos por noche

Hesperia Isla Margarita, alrededor de $190.600 pesos

Sunsol Isla Caribe, desde $235.300 pesos

En el segmento premium, el Hesperia Playa El Agua ofrece paquetes todo incluido por unos 302.400 pesos por noche.

Playa El Agua. Foto: gentileza @Margarita_ve.

Presupuesto total estimado para vacacionar una semana en la Isla de Margarita

Para una estadía de siete días, los costos aproximados son:

Viaje económico o moderado: entre 1.600 y 1.900 dólares

entre 1.600 y 1.900 dólares Viaje all inclusive o de mayor nivel: entre 2.200 y 2.600 dólares

Estos valores incluyen vuelos, alojamiento y gastos básicos.

Lo que necesitas saber para viajar a la Isla de Margarita

Para ingresar a Venezuela, los argentinos pueden viajar con DNI o pasaporte, aunque se recomienda este último por las escalas internacionales. En la isla, el dólar estadounidense es ampliamente utilizado, por lo que se aconseja llevar efectivo en billetes en buen estado.

En cuanto a los traslados, un taxi desde el aeropuerto de Porlamar hasta las zonas hoteleras puede costar entre 20 y 40 dólares.

La Isla de Margarita fue durante años un símbolo del turismo accesible en el Caribe para los argentinos. Si bien el contexto cambió, el destino intenta recuperar protagonismo con una oferta que combina playas, clima cálido y precios competitivos frente a otros destinos internacionales.