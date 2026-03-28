Isla de Margarita: del furor entre argentinos en los 2000 a la crisis y un nuevo intento por volver al turismo internacional

Durante años, la Isla de Margarita fue sinónimo de paraíso cercano, accesible y cálido. Un destino donde el Caribe se vivía sin filtros, playas de agua tibia, gente hospitalaria, cocos recién abiertos frente al mar y el sonido constante de los tambores acompañando tardes eternas.

Allí, la postal era simple pero irresistible, pescado frito al paso, arepas y empanadas de cazón, con turistas disfrutando del ritmo caribeño a pocos metros del mar.

El boom de los 2000: el Caribe al alcance

Durante la década del 2000, Margarita se convirtió en uno de los destinos internacionales más elegidos por los argentinos. Con paquetes turísticos accesibles para la época, que rondaban entre los 1.000 y 1.200 dólares, incluían vuelos con escala en Caracas, conexión a la isla, traslados, asistencia al viajero y estadías en hoteles de 3 y 4 estrellas.

Muchos de estos alojamientos ofrecían sistemas all inclusive sencillos, más cercanos a una pensión completa que al lujo, pero suficientes para consolidar una experiencia cómoda y económica frente a otros destinos del Caribe.

Entre sus principales atractivos se destacaban:

Playas icónicas : Playa El Agua (la más famosa), Playa El Yaque (ideal para deportes acuáticos), Parguito y Guacuco.

: Playa El Agua (la más famosa), Playa El Yaque (ideal para deportes acuáticos), Parguito y Guacuco. Recorridos culturales : La Asunción, Pampatar y la Basílica de la Virgen del Valle.

: La Asunción, Pampatar y la Basílica de la Virgen del Valle. Zona franca para compras : con eje en la Avenida Santiago Mariño.

: con eje en la Avenida Santiago Mariño. Gastronomía local: mariscos frescos, empanadas y platos típicos en lugares como el Mercado de Conejeros.

Playa El Agua

Del esplendor a la caída

El declive de la Isla de Margarita no puede entenderse sin mirar el contexto general de Venezuela. A partir de la última década, la crisis política, económica y social del país comenzó a impactar de lleno en uno de sus principales motores: el turismo.

La inestabilidad institucional, la fuerte polarización interna y el aislamiento internacional redujeron la llegada de visitantes y complicaron la conectividad aérea. A esto se sumaron sanciones, restricciones y la salida de aerolíneas, que dejaron a la isla con menos rutas y menor flujo turístico.

En paralelo, los problemas estructurales se hicieron cada vez más visibles. La falta de inversión y el deterioro de los servicios básicos —como electricidad, agua y combustible— afectaron tanto a los residentes como a la experiencia de los turistas.

Hoteles que funcionaban a pleno comenzaron a operar con baja ocupación o directamente cerraron sus puertas, mientras que comercios y emprendimientos turísticos intentaban sostenerse en un contexto cada vez más adverso. La situación llegó a ser tan crítica que el turismo, que alguna vez fue la principal actividad económica de la isla, se redujo de manera drástica en pocos años, arrastrado por la crisis general del país.

Sin embargo, en los últimos tiempos surgieron algunos intentos de reactivación, con estrategias puntuales para atraer visitantes de mercados específicos y nuevas inversiones que buscan devolverle protagonismo a este destino histórico del Caribe.

Una nueva oportunidad en el mapa global

En este contexto, la reciente inclusión de la Isla de Margarita dentro de la oferta de la naviera MSC Cruceros abre una nueva expectativa para el sector.

Playa El Agua

La compañía comenzó a promocionar excursiones y atractivos de la isla dentro de su catálogo internacional, lo que vuelve a posicionar a este destino en el radar de viajeros de distintas partes del mundo.

Entre los puntos destacados aparecen:

El Castillo San Carlos de Borromeo, en Pampatar.

La actividad comercial de Porlamar.

La diversidad natural, desde la Península de Macanao hasta la Laguna de La Restinga.

Sus playas más reconocidas a nivel regional.

El último arribo de un crucero se registró en enero de 2023, cuando el buque Amadea llegó con cientos de pasajeros europeos. Desde entonces, no hubo nuevas recaladas, lo que refuerza la expectativa sobre una posible reactivación.

«La Perla del Caribe»: entre la nostalgia y el futuro

Hoy, la Isla de Margarita se encuentra en una etapa de transición. Conserva su esencia, la calidez de su gente, su identidad cultural y sus paisajes únicos. Pero enfrenta el desafío de recuperar infraestructura, servicios y conectividad.

Para muchos argentinos, sigue siendo ese destino que marcó una época. Para el turismo internacional, podría estar iniciando —una vez más— el camino de regreso.