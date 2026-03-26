Lanzaron la temporada 2026 de orcas en Chubut: estos son los precios para residentes y turistas nacionales
En el marco del Día Provincial de la Orca, Chubut lanzó oficialmente la temporada en Punta Norte. Con nuevos senderos, estacionamiento renovado y transmisión en vivo, el área natural se prepara para recibir el impactante fenómeno de los varamientos intencionales.
El Gobierno del Chubut oficializó el lanzamiento de la Temporada de Orcas 2026 en la Unidad Operativa Punta Norte. El evento, encabezado por las autoridades de Turismo y Conservación, marcó la puesta en valor del Área Natural Protegida Península Valdés con obras clave para recibir a visitantes y científicos de todo el mundo.
Bajo la gestión de Ignacio Torres, se ejecutaron tareas de infraestructura que incluyen la ampliación del estacionamiento (con sectores diferenciados para agencias y particulares) y la refacción integral de senderos y miradores, garantizando mayor seguridad y accesibilidad en las pasarelas.
El «varamiento intencional»: un espectáculo único
La temporada se extiende de marzo a mayo (y reaparece en octubre y noviembre). El gran atractivo es el comportamiento de caza único en el mundo: las orcas encallan deliberadamente en la playa para capturar crías de lobos marinos durante la marea alta.
Este rasgo cultural se transmite de generación en generación bajo un sistema matriarcal. Cada 16 de marzo se celebra el Día Provincial de la Orca en honor a «Mel», el ejemplar que popularizó esta técnica ante los ojos del mundo.
Tarifas de ingreso 2026 para la temporada de orcas en Chubut
Desde la administración confirmaron que los valores de acceso no sufrieron modificaciones para este inicio de temporada:
|Categoría
|Valor de Ingreso
|Residente de Chubut
|$7.500
|Visitante Nacional
|$15.000 ($7.500 menores/jubilados)
|Visitante Extranjero
|$45.000 ($22.500 menores)
|Sin cargo
|Menores de 6 años, personas con discapacidad y excombatientes.
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