Verstappen le ganó otra pulseada a Hamilton en la Fórmula 1

Max Verstappen dominó con comodidad el Gran Premio de Estiria en Austria y dio otro paso en busca de su primer título en el Mundial de Fórmula 1.

El neerlandés fue el dueño de la prueba en el circuito Red Bull Racing de Spielberg y logró su segunda victoria en fila, la cuarta en ocho fechas del certamen.

Lewis Hamilton nunca pudo darle pelea al piloto de Red Bull y se tuvo que conformar, como en la carrera anterior, con el segundo lugar y el récord de vuelta cuando finalizaba la prueba.

Después de una tremenda demostración de superioridad, Verstappen está cada vez más cómodo como líder del campeonato con 156 puntos, 18 por encima de Hamilton (138) y 60 de Sergio Checo Pérez (96).

Win #4 of the season for @Max33Verstappen 🏆🏆🏆🏆#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/RwXtB55a33