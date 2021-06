Verstappen, Viñales y Neuville, los más rápidos del viernes

Max Verstappen mandó en los dos entrenamientos que la Fórmula 1 hizo en el circuito Red Bull Racing de Austria. El sábado a las 10 se cumplirá la clasificación y mañana la fecha 8 del Mundial que lo tiene como líder.

Verstappen fue el más veloz en la primera tanda y ratificó su dominio en la segunda sesión, que fue más rápida, después de cerrar su vuelta en 1m 05s 41/100, con su Red Bull, escudería que es local en Austria.

Daniel Ricciardo finalizó segundo con su McLaren a 33/100 del líder del certamen, y tercero se ubicó Esteban Ocon, con uno de los Alpine, a 37/100.

Lewis Hamilton, con su Mercedes, se tuvo que conformar con el cuarto lugar, a 38/100 de su rival en la lucha por el título. Quinto Fernando Alonso (Alpine), a 41/100, y sexto Sebastian Vettel (Aston Martin), a 52/100.En el lugar 12 finalizó Valtteri Bottas, quien hizo un trompo con su Mercedes a la salida de boxes y fue penalizado con tres lugares después de la clasificación.

MOTOCICLISMO

Maverick Viñales, quien terminó último en la fecha anterior del Mundial de MotoGP, lideró los entrenamientos en la previa de fecha 9 del certamen que se disputará mañana en el circuito de Assen, en Holanda.

Viñales lideró con su Yamaha, que mostró una gran evolución entre las dos fechas del Mundial que lidera Fabio Quartararo, y se ilusiona con volver a la victoria.

Cuando promediaba el segundo entrenamiento, Marc Márquez sufrió un espectacular golpe. Su moto perdió la adherencia y se cayó a más de 130 kilómetros por hora, aunque por suerte no padeció lesiones.

