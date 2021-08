Video: ¿Se conocían de antes? Mau Montaner habló del pasado con Sol Llobet en «La Voz Argentina»

La barilochense Sol Llobet quedó eliminada del certamen "La Voz Argentina" el pasado viernes pero, a pesar de esa tristeza, se quedó con un momento que atesorará para siempre.

Es que uno de los jurados de la competencia recordó un espacio que compartió con ella y, antes de que las redes sociales explotaran con el chisme, eligió contarlo en público.

Sucede que Mau Montaner, hijo de Ricardo y también jurado del programa, confesó que "yo me acuerdo de ti". Esa expresión dejó boquiabiertos a sus pares, en los sillones aledaños.

Es que ambos se conocieron en la costa argentina, según rememoró el también cantante. "Te quería decir que te felicito mucho porque en ese momento, creo que fue tu madre que me dijo que tú cantabas", dijo Mau.

Y agregó "no sabes la felicidad que me dio cuando te vi aquí parada. Dije: 'no puede ser que ella está persiguiendo ese sueño que tanto me contó, así que te felicito mucho".

Emocionada por el recuerdo, ella aclaró: “No puedo creer que te acuerdes de eso. Mi mamá trabajaba para ese balneario, y dijeron que venían ustedes y pude cantar una canción. Yo tendría doce años”.

A pesar de eso Sol no fue elegida, tras interpretar la canción "Creep" de Radiohead, ni tampoco pedida por el resto de los equipos. Pero se llevó el recuerdo compartido.