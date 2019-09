Viedma 2019: nuevas propuestas en la búsqueda de votos

El candidato a intendente del PAR Viedma, Mario Sabbatella, junto a otros integrantes de su lista, artistas y vecinos realizaron un mural frente a la Feria Municipal reivindicando la producción del Valle Inferior, uno de los ejes de crecimiento de la ciudad.

En los últimos días el legislador también inauguró una Casa PAR en el barrio Don Bosco, que se suman a las habilitadas en el Loteo Silva, Las Flores, 30 de Marzo, 22 de Abril y San Martín, entre otros. Se trata de casas de familia que se identifican con la propuesta del candidato y sirven de puntos de referencia para acercarse a los vecinos y desarrollar distintas actividades en los barrios.

Sabbatella reiteró sus principales ejes de campaña al señalar que “vamos a generar una política de tierras, entre 3.500 y 4.000 lotes, lo vamos a hacer porque hay tierra disponible y propietarios dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo, sin descartar ir por la expropiación de aquellas que están siendo abandonadas”.

Destacó también la necesidad de empujar la obra pública porque "junto con los proyectos productivos son los dinamizadores del empleo" y adelantó un firme trabajo en materia turística "que también será generadora de nuevos empleos, tenemos los recursos naturales pero no el producto terminado, y para eso hay que generar servicios, hay que trabajar conjuntamente con Patagones y los municipios de la costa atlántica, y jerarquizar al balneario El Cóndor".

Críticas de Arregui a JSRN

La concejal y referente del Frente Encuentro Progresista y Popular, Mariana Arregui sostuvo que dentro de las propuestas para el 6 de octubre "hay algunas que a las organizaciones feministas deberían preocuparnos más que otras" y en ese sentido apuntó que Pedro Pesatti, candidato de Juntos Somos Río Negro "debería tener mucho para explicar en materia de derechos de las mujeres, ya que su gobierno no ha tenido, en todos estos años, una política fuerte y que resuelva la violencia que sufrimos todos los días".

Agregó que el gobierno provincial sostuvo a "una persona nefasta al frente del órgano estatal fundamental para pensar las políticas públicas que atienda las necesidades de las mujeres, persona que tiene denuncias de maltrato sistemáticas, incluso del propio colegio de trabajadores sociales. El Consejo provincial de la mujer sub-ejecutó los presupuestos de los últimos años, como si no hubiera necesidad de aplicar todos los programas posibles para terminar con la violencia que sufrimos a diario. El mismo Consejo provincial que abandonó a Silvia Vázquez Colque cuando todavía podíamos haber evitado una tragedia".

Arregui, que busca renovar su banca en el Concejo Deliberante enfatizó que "desde Encuentro Progresista y Popular vamos a impulsar un Gobierno feminista, que garantice el acompañamiento integral a las mujeres en situaciones de violencia y trabajaremos firmemente, con los recursos y presupuestos reales que la problemática precisa, para que Viedma sea una ciudad donde las mujeres vivamos en libertad".

Rousiot, ahora con la UNRN

Tras reunirse con las máximas autoridades de la sede local de la Universidad Nacional del Comahue, la candidata a intendenta del Frente de Todos, Evelyn Rousiot, tuvo un encuentro con el vicerrector de la sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres.

Durante la charla se abordaron distintos temas que relación la gestión municipal con la tarea de la universidad y la concejal sostuvo que “impulsaremos un sistema de becas municipal, será una ayuda económica para estudiantes secundarios y de nivel terciario que sirva de complemento del boleto estudiantil gratuito”.



“Muchos municipios brindan una ayuda económica que sirva de estímulo para que los estudiantes no abandonen sus estudios y a partir del año próximo Viedma se va a sumar. Teniendo la suerte de contar con dos universidades públicas y un instituto terciario gratuito no nos podemos permitir que nuestros jóvenes no puedan ir a cursar por falta de recursos. Vamos a facilitar el acceso real a la educación”, explicó.

Dijo Rousiot que “utilizaremos todo el conocimiento de las universidades nacionales con asiento en nuestra ciudad, no hacerlo es desperdiciar un potencial enorme. Las carreras que se dictan en Viedma son de gran importancia para la gestión”.

De Rege y los perros abandonados

El candidato de Somos Viedma, Mario De Rege, indicó que uno de los temas que más preocupan a los vecinos es la gran cantidad de animales abandonados que deambulan por las calles sin tener el cuidado que necesitan que, además, constituye un serio problema de salud pública.

En ese sentido señaló que "la tenencia y el cuidado responsable de las mascotas será uno de los principales lineamientos que tendrá nuestra gestión. Para todos los que amamos a las mascotas, es inconcebible que los animales no tengan el cuidado que necesitan".

Por eso adelantó que "en mi gestión, continuaremos con las campañas masivas y gratuitas de castración, vacunación y antiparasitarios, no solo para cuidar la salud de los animales sino también para proteger la salud de todos los vecinos de la ciudad”.

Dijo que se creará un Registro Único de Animales Extraviados y que se presentará un proyecto en el Deliberante que "brinde la posibilidad de incentivar con descuentos impositivos a quienes adopten los animales que han sido rescatados de la situación de abandono".