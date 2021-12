Viedma inicia la semana con 126 casos activos de coronavirus y este lunes se retoman los hisopados

La curva de casos de coronavirus sigue creciendo en Viedma y esta semana se iniciará con 126 casos activos. En el parte de estos últimos dos días, no se realizaron hisopados en el espacio ubicado en el hospital Zatti y se aguarda una gran concurrencia para este lunes.

En los últimos días crecieron a un ritmo notable los contagios en la ciudad y tras las fiestas en estos días los resultados de nuevos hisopados dará un panorama de las reuniones durante el fin de semana con motivo de la Navidad.

Este lunes se retomarán los hisopados en el espacio ubicado en el playón de calle Rivadavia esquina Alberdi, del hospital Zatti, teniendo en cuenta que el feriado del sábado 25 y el domingo no hubo atención.

El horario de atención es de 8 a 14 horas de lunes a jueves, mientras que el viernes 31, será de 9 a 12 horas.

El sábado 1 de enero y domingo 2 de enero estará cerrado. Luego volverá a retomar en el horario y días habituales: de lunes a sábados de 8 a 14 horas.

Desde el hospital, aclararon que aquellas personas que tienen síntomas un sábado a la noche o domingo, deberían quedarse aisladas hasta el lunes, día en que pueden hacerse el hisopado para descartar o confirmar.

Personal del hospital de Viedma aconsejó a la población que «la pandemia no finalizó y los casos siguen en aumento en nuestra ciudad, por lo que sugerimos seguir con las medidas de cuidado: usar barbijo, ventilar ambientes, no compartir mate, vasos, etc y mantener la distancia entre personas».