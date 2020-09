Viedma, programan operativo especial por el Día de la Primavera

El gobierno de Viedma realizará controles para el cumplimiento de recomendaciones sanitarias en la costanera, plazas y espacios verdes, en el marco de un operativo especial por el Día de la Primavera.

"Se trata de que los jóvenes estudiantes puedan disfrutar, pero al mismo tiempo cuidarse e indirectamente proteger a sus seres queridos y a la comunidad", indicó José Flores, titular de la subsecretaría de Protección Ciudadana del gobierno de Viedma.

La idea del trabajo de hoy no es prohibir, sino persuadir, orientar y recomendar". José Flores, subsecretarío de Protección Ciudadana del gobierno de Viedma.

"Estamos pidiendo el uso de barbijos, el distanciamiento, no reunirse en grupos numerosos, no compartir el mate ni utensillos, botellas o cigarrillos", informó Flores, y agregó que "la idea del trabajo de hoy no es prohibir, sino persuadir, orientar y recomendar".

"Realizaremos además controles rutinarios de seguridad vial y tránsito en zonas cercanas a los espacios verdes en los que actuaremos", agregó.

Foto: Marcelo Ochoa

El funcionario explicó que "van a participar entre 25 y 30 inspectores de la subsecretaría de Protección Ciudadana, en conjunto con personal coordinación del Consejo Escolar Valle Inferior, a cargo de Ángel Alberto Catrín".

Flores destacó, el trabajo junto al ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, y subrayó "la importancia de coordinar acciones con la provincia en esta materia, ya que se trata de una situación delicada donde los chicos tienen ganas de festejar su día, pero lamentablemente en este contexto no pueden hacerlo como se acostumbraba".

A los equipos del área de Protección Ciudadana se sumarán voluntarios municipales de otras áreas de la comuna que vienen acompañando todas las acciones de prevención.