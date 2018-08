En las escuelas de Río Negro podrán ver por TV el debate sobre el aborto

La concentración de estudiantes secundarios de Viedma frente al ministerio de Educación finalizó con la aceptación ministerial de dedicar la jornada de mañana al debate sobre la interrupción legal del embarazo, que tendrá simultáneamente tratamiento en el Senado.

Las actividades serán fijadas por cada establecimiento, que incluiría el seguimiento televisivo de la trascendental sesión legislativa.

Los alumnos concentrados frente a Educación -la semana pasada- solicitaban asueto pero la ministra Mónica Silva salió al ministerio, aceptó la inquietud y propuso una jornada de debate. Esa propuesta después fue formalizada para la totalidad de los establecimientos, más de 200, con unos 70 mil alumnos.

En paritaria, la representación de la UnTER requirió precisar si las actividades ofrecidas al alumnado de Viedma era extensiva a la provincia. Educación respondió que propuso un “cambio de tareas” para la totalidad de los establecimientos “para favorecer el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, aclarando que la “metodología de trabajo será decidida en cada institución educativa”.

En un comunicado, la ministra resaltó este cambio en “las escuelas para que el debate se dé, que sea plural y se cuente con toda la información posible. No imponemos el tema ni la metodología, sino los conceptos de Educación Sexual Integral”, incluida en la Ley Nacional en 2006. “Queremos -agregó- que los estudiantes lo piensen y que sea un debate bien informado. Esto no es un partido de fútbol: no hay verdes ni celestes”, sostuvo

Agregó estar de acuerdo que “exista el debate y la posibilidad de ver la sesión del Senado en las escuelas”. La Escuela Secundaria Río Negro “trabaja con proyectos (semanales o mensuales) que provienen del cuerpo docente o los alumnos” y el ministerio “fomenta que la temática sobre la interrupción legal del embarazo se instale como una de estas actividades”.