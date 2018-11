La peor tragedia de los últimos años en Viedma

Ingresó para intentar ayudar pero volvió envuelto en llamas siendo asistido por su cuñado quien también resultado herido. Sanzana también sufrió lesiones en las vías respiratorias por lo que fue derivado al Servicio de Terapia Intensiva. Todavía no está claro si al momento de iniciarse las llamas estaba o no en su domicilio.

Buscando una explicación a la tragedia

En cuanto al momento más trágico que le tocó observar, Claros señaló que “yo escuchaba que gritaban, pero nunca me imaginé que iba a pasar esto. Me tuve que quedar en el patio cuando vi el humo ( y no pudo ir a ayudar) porque en las casas vecinas hay perros, y por más que hubiese pasado ya no se podía hacer nada”.