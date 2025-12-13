Entraron por un boquete y rompieron todo: millonario robo en un local de Centenario

La investigación sigue abierta tras el hallazgo de huellas y severos daños en el comercio.. (Foto: archivo)

En plena madrugada de este sábado, un comercio de Centenario dedicado a la venta de carnes fue blanco de un millonario robo. El local, ubicado al pie de la Ruta 7, amaneció con serios daños estructurales y un faltante significativo de mercadería y dinero.

Carne y una caja registradora: el botín del robo en Centenario

Según informó Centenario Digital, los autores del hecho realizaron un boquete en la parte trasera del edificio situado sobre la calle Nelson Mandela. Una vez dentro, se llevaron una gran cantidad de carne y una caja registradora que contenía poco más de un millón y medio de pesos.

Además, el ingreso fue facilitado tras romper un alambrado perimetral del predio. A esto se sumó la destrucción de las cámaras de seguridad y del sistema de alarma, lo que dejó sin registros audiovisuales el momento del robo.

El hecho ocurrió en un local del Mercado de Carnes y es investigado por la Fiscalía especializada. Foto ilustrativa.

Luego, durante la mañana, empleados del comercio detectaron el ataque al llegar al lugar. De inmediato dieron aviso a las autoridades, al encontrar el local revuelto y con visibles signos de violencia en distintas áreas.

En ese contexto, un patrullaje permitió localizar la caja registradora descartada en un canal de riego cercano. El objeto fue hallado vacío.

Rastreos, peritajes y una investigación que busca a los culpables

Posteriormente, especialistas en peritajes trabajaron en el lugar para relevar la escena. De acuerdo a la información publicada por el medio local, se tomaron registros fotográficos y se identificaron huellas de pisadas en sectores próximos al comercio.

Mientras tanto, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispuso distintas medidas para avanzar en la identificación de los responsables. La investigación continúa en curso y no se informaron personas demoradas hasta el momento.