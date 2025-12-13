Comienza la tercera ronda del Regional Amateur, con varios cruces picantes

Este domingo comenzará la tercera ronda del Torneo Regional Amateur en la región Patagónica. Tras los cruces entre los ocho mejores segundos, ya son 16 los equipos que continúan en competencia y mantienen vivo el sueño de ascender al Federal A.

Entre los cruces más atractivos se destaca el de La Amistad de Cipolletti ante Independiente de Neuquén, que abrirán la programación desde las 17. El Celeste fue puntero en la Zona 9, con 13 puntos obtenidos en seis partidos. Por su parte, el Rojo integró una Zona 6 de tres equipos y finalizó como líder con 10 unidades, sin conocer la derrota.

El encuentro de ida se disputará en Cipolletti, con arbitraje de Emiliano Cubría, mientras que la revancha será en Neuquén, el próximo domingo 21, jornada en la que se jugarán todos los partidos de vuelta.

Otro duelo que promete es el que protagonizarán Alianza de Cutral Co y Atlético Regina, desde las 18, con Danilo Viola como juez principal. Ambos equipos fueron líderes en sus respectivas zonas: el Albo sumó 16 puntos en la Zona 10, frente a Sportsman, Nahuel Niyeo y Asociación Española, mientras que Alianza acumuló 15 unidades en la Zona 7, ante San Patricio, Patagonia y Unión de Allen.

La provincia de Neuquén también albergará el cruce entre San Patricio y Estudiantes Unidos, desde las 18, con Ezequiel Escobar como árbitro. El Santo terminó segundo en la Zona 7, detrás de Alianza, y superó a Cruz del Sur en la segunda ronda. En tanto, los barilochenses finalizaron primeros en la Zona 5.

Por su parte, Deportivo Roca, escolta de La Amistad en la Zona 9, eliminó a Independiente de Río Colorado en la ronda anterior. Este domingo, desde las 19, recibirá a Sportsman Club de Choele Choel, el mejor segundo de la fase de grupos, que por ese motivo accedió directamente a la tercera ronda. El árbitro será Ulises Jerónimo.

El único representante de la Liga Rionegrina que enfrentará a un rival de otra liga patagónica será Villa Congreso, que visitará a J.J. Moreno de Puerto Madryn. Los demás cruces se completan con: Camioneros de Río Grande vs. Camioneros de Ushuaia, Puerto Santa Cruz vs. Boxing Club de Río Gallegos y el clásico de Comodoro Rivadavia entre Jorge Newbery y la CAI.

Cómo sigue la programación

Las revanchas se disputarán el domingo 21 de diciembre, en los estadios de quienes actúen como visitantes en la ida. El reglamento establece que, en caso de empate en el resultado global, la clasificación se definirá por penales.

Luego del receso, los cuartos de final se jugarán el 4 y 11 de enero. La quinta ronda está programada para el 18 y 25 de enero, mientras que las finales se disputarán el 1 y 8 de febrero, donde se conocerá al campeón regional.