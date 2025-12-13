En medio de la pax cambiaria, el dólar repuntó este viernes: qué se sabe sobre compras del Tesoro

En medio de la calma cambiaria luego de la vorágine de las elecciones, el dólar volvió a repuntar este viernes. El tipo de cambio oficial se encuentra a un poco más del 5% del techo de la banda. Mientras tanto, esta semana se difundió que el Tesoro estuvo comprando para afrontar vencimientos de deuda en 2026. Qué se sabe.

Este 12 de diciembre el dólar mayorista cerró la rueda a $1,441, lo que implica una suba de $5 respecto del jueves. Desde Ámbito Financiero precisaron que, contando todos los movimientos de la semana, culminó con una leve alza de seis pesos.

Según la última actualización del Banco Central del esquema de bandas cambiarias, el techo se encontró a $1.517, por lo que la divisa está a 5,3% por debajo del límite.

En el Banco Nacion el dólar cotizó a $1.465 para la venta, mientras que el blue operó a la baja en $1.445 en la city porteña.

En cuanto a los mercados financieros, el MEP cotizó a $1.478,44; y el Contado Con Liquidación (CCL) a $1.512,68, una brecha del 5%. El dólar cripto opera alrededor de los $1.500.

En este sentido, el dólar tarjeta (tipo de cambio minorista más un recargo del 30% del Impuesto a las Ganancias) cerró a $1.898.

Por último, los contratos de dólar futuro tuvieron subas generalizadas de hasta 0,4% y el tipo de cambio mayorista que «pricea» el mercado a fines de diciembre es de $1.453.

Qué se sabe de las compras de dólares del Tesoro

Desde Bloomberg Linea revelaron que este jueves el Tesoro argentino compró este jueves unos US$220 millones de cara a los pagos de deuda que enfretará el Gobierno en enero. El próximo 9 de enero de 2026, el ministerio de Economía tiene que saldar vencimientos con bonistas privados en un monto que asciende a US$4.200.

Por su parte, en contacto con Ámbito Financiero, desde Portfolio Personal INversores (PPI) señalaron que, si bien aún no hay una confirmación oficial al respecto, destacaron la noticia y explicaron que la operatoria «se habría canalizado vía operaciones en bloque si se canalizaron vía mercado, dado que el volumen operado en MAE se mantuvo en niveles normales, en línea con los días previos».

Esto surge luego de la vuelta de la Argentina a los mercados de deuda, donde cosechó US$910 millones a través de la emisión de un bono a 2029 a una tasa del 9,26%, y otros US$ 50 millones en el mercado de cambios.

Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que negocian con bancos internacionales un nuevo préstamo REPO, con ofertas entr US$6.000 y US$7.000.

Asimismo, desde Bloomberg también confirmaron que estos movimientos se dan luego de que en las últimas jornadas operadores de bancos locales trascendieran que el BCRA estuvo vendiendo dólares para contener el tipo de cambio.

El propio Banco Central indicó que no estuvo interviniendo el mercado de cambio, por lo que algunas partes del mercado estipulan que las operaciones las ejecutó por cuenta y orden del Tesoro: entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre se reflejó que los depósitos en moneda extranjera cedieron US$ 86 millones en el BCRA.

Estimaciones privadas reportaron que esas maniobras sucedieron después de que el Tesoro comprar por unos US$346 millones desde las elecciones hasta el 27 de noviembre.