Verón estará en la popular de Estudiantes en la final ante Racing: «Estoy en la tribuna»

Estudiantes de La Plata y Racing se enfrentarán hoy, a partir de las 21, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la final del Torneo Clausura. Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, observará el partido desde las tribunas tras la sanción que le impuso la AFA.

Valentina Martín, pareja de Verón, publicó una historia en Instagram junto a él con una frase de una canción de cancha: “Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, en alusión a la situación que atravesará el dirigente en el encuentro decisivo.

La sanción fue aplicada luego del pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes realizaron ante Rosario Central. Por ese episodio, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió inhabilitar a Verón por seis meses para ejercer funciones como presidente del club.

Como consecuencia, no se le asignó el palco correspondiente en el estadio santiagueño y la Brujita seguirá la final desde la popular, como un hincha más. Mientras tanto, el dirigente recurrirá al TAS, al considerar arbitraria la sanción recibida.

No será la primera vez que Verón siga un partido desde la tribuna. El 7 de octubre de 2006, durante la victoria de Estudiantes por 3 a 0 frente a Lanús en La Fortaleza, el entonces capitán presenció el encuentro mezclado con el público visitante. Aquella tarde correspondía a la décima fecha del Torneo Apertura y él estaba suspendido por haber alcanzado la quinta tarjeta amarilla en la jornada previa, ante San Lorenzo. Aun así, decidió acompañar al equipo campeón desde la popular y vivió el partido junto a los hinchas.