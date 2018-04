Zara se reunió con preadjudicatarios del Procrear

Zara despejó dudas sobre los planes del Procrear en Patagones

El intendente de Patagones, José Luis Zara, aclaró a los anotados en el Plan Procrear que el Banco Hipotecario no puede pedir anticipos salvo en aquellos casos de anteriores créditos impagos, y que la entidad crediticia deba resguardar el préstamo a otorgar dentro del nuevo complejo habitacional.

Estos terminos se explicaron en el marco de una reunión entre el jefe comunal y los preadjudicatarios de ese programa de vivienda, luego de las reuniones mantenidas la semana pasada con autoridades del Programa en Buenos Aires a fin de llevar tranquilidad e información concreta a las familias

Del encuentro participaron el secretario de Políticas Públicas, Jorge Isaac, el Jefe de Gabinete, Daniel Paredes, entre otros, y en relación a la incertidumbre de las familias que aún no han sido convocadas por el Banco Hipotecario, ante la información que había circulado sobre el anticipo económico solicitado a cada una.

Respecto de esta situación, Zara informó que de acuerdo a lo conversado con el responsable del Programa, el Banco no puede pedir ningún tipo de anticipo, excepto en aquellos casos en que deba sanearse la situación por algún crédito tomado con anterioridad y que aún no se haya saldado, o bien, donde el total de los ingresos declarados no cubra el monto establecido por la entidad para cubrir el valor de la unidad habitacional, y deba realizarse un anticipo como resguardo de cobro de la totalidad del crédito por parte del banco.

En este sentido, se le explicó a los vecinos que, existen 5 segmentos diferentes de financiación, que varían de acuerdo a los salarios; el 1º de ellos que oscila entre 9500 y 19000 pesos, el 2º de 19001 a 33250 pesos, el segmento 3 de 33251 a 47500 pesos, el segmento 4 de 47501 a 57000, y el 5º segmento de 57001 a 67000 pesos. De acuerdo al segmento se incrementa el valor de la cuota y de allí surge la diferencia de dinero que el Banco le pedirá a cada uno para cubrir el valor necesario de cobertura de la financiación.

Para finalizar, Zara aclaró que si el Banco pide un anticipo, seguramente, el día que le toque la casa, cada familia tenga que abonar ese anticipo.