Virus y barbijos

Bahía Blanca

Bueno, hoy veremos el tema de moda. Se habla y todos tiemblan sobre el coronavirus. Entonces, todos usan barbijos y el precio se disparó a las nubes. ¿Hace algo? Dicen que filtra…. pero, ¿qué? ¿Tenemos idea del tamaño que debe filtrarse según lo que se está hablando? Es un millón de veces más pequeño de un milímetro. ¿Un trapo sobre la boca y nariz tiene el poder de detener algo de ese tamaño? Este virus integra el grupo de varios más que están y son conocidos desde hace años. Los virus que producen gripe tienen como todo en la vida un ciclo de vida. El cuerpo humano, que no es estúpido, como las personas, se defiende. Estos “bichos” son sensibles y no resisten a temperaturas mayores a 40º.

El humano es tan inteligente que ha creado remedios que bajan la fiebre.

Esta es peligrosa, cuando sobrepasa ese límite. O no recordamos hace muchos años atrás, cuando nos engripábamos y nuestras madres nos metían en cama, nos ponían varias frazadas y nos hacían transpirar a más no poder. Bolsas de agua caliente, tés variados y bien calientes y nosotros transpirábamos como si estuviéramos en la bañera. Al día siguiente, ya no aguantábamos más y queríamos ir a la calle a jugar con nuestros amigos. Solo con un “mazaso” en la cabeza nos podían controlar.

Nuestras madres tal vez no sabían las razones, enseñadas por nuestras abuelas, pero nos curaban sin la farmacopea. Hoy hay más de 2.000 muertos en China, pero ¿un total de 1.4 millones de humanos? ¿Qué porcentaje es?

Es posible que quienes han fallecido estaban algo “fallados” por otras razones. Pero como meterse en cama y sudar no produce dinero no es conveniente para ciertos bolsillos. Y allá vamos drenando los famélicos bolsillos para engordar los de pocos. ¿Saben los médicos de esa receta?

Muchas gracias.

Martha S. Kelly

DNI 6.437.720