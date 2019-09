Volvió a caminar y jugar después de que un tren le amputó los pies

“Durante ese tiempo, cuando Candela se despertaba, mostraba dolor. Pero nunca perdió el conocimiento y me contaba todo lo que había pasado, incluso hablábamos de otros temas sin ningún problema. Con su corta edad, me trasmitía tranquilidad y me daba fuerzas. Solo ella es capaz de tener esa fortaleza para salir adelante.”

Cecilia, la mamá