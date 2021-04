Repuntó el consumo de combustibles pero sigue deprimido

El consumo de combustibles en el país volvió a retomar la senda del crecimiento durante febrero luego de haber caído en enero, pero todavía no se logró volver a los niveles de consumo de la prepandemia. A pesar del salto, los estacioneros son precavidos a la hora de pronosticar el rumbo teniendo en cuenta que el gobierno nacional analiza nuevas medidas restrictivas para frenar la segunda ola del coronavirus.

En detalle, durante el segundo mes del año se registró a nivel país un repunte del 3,9% en el consumo de nafta y gasoil respecto a enero, pero en la comparación interanual todavía está un 11,1% por debajo. Los datos fueron presentados por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), con la colaboración de consultora Economic Trends.

“Para nosotros es positivo, es una forma de ver que va levantando lentamente el consumo y con ello la circulación, pero no contamos victoria ni decimos que está solucionado todo por varias razones. Venimos de un año de receso por el Covid y hoy no tenemos más espalda. Además, hay posibilidades de nuevas restricciones y a nosotros nos preocupa mucho”, analizó el presidente de la Cecha, Gabriel Bornoroni, en la presentación de la que participó Energía On.

Según la información que presentaron, extraída de los datos oficiales de la secretaría de Energía de Nación, el consumo de gasoil fue el que mayor impulso tuvo en la media total durante febrero. Entre enero y febrero tuvo un salto en las ventas del 5,1%, pero sigue un 8,7% abajo respecto a febrero del 2020.

En el caso de las naftas, entre enero y febrero hubo un incremento en los volúmenes expendidos del 2,6%, y en este caso la situación es peor porque si se lo compara con febrero del año pasado, hay una diferencia negativa del 13,6%. Estos dos casos particulares, si se los suma, da el repunte promedio de 3,9% intermensual.

De acuerdo a los datos, todavía no hay ninguna provincia que haya vuelvo a los niveles de venta vistos previo a primer brote de coronavirus del país. Y por lo visto lo más probable es que con las inminentes medidas restrictivas no se vuelva a los valores prepandemia en el corto plazo.

“Venimos de dos años de recesión y si nos vuelven a generar restricciones y se nos vuelven a caer las ventas, con las deudas que tenemos, porque asumimos compromisos de deuda para pasar el covid, el panorama es hostil tirando a obscuro”, señaló Bornoroni.