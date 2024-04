Preços para esquiar em Bariloche: quanto custa o passe no Cerro Catedral no inverno de 2024

Cerro Catedral, o centro de esqui mais importante da América do Sul, está localizado em San Carlos de Bariloche. (foto de arquivo)

Faltam várias semanas para o início da temporada de esqui, mas os principais resorts do país já preparam tudo para receber os turistas. Um dos destinos mais escolhidos, em qualquer época do ano, é Bariloche, e sua estrela, o Cerro Catedral. Claro, quem está pensando em esquiar neste inverno deve pensar em pagar tarifas que aumentam mais de 300% em relação ao ano passado.

Por enquanto, para esquiar no Cerro Catedral (San Carlos de Bariloche), você terá que pensar em pagar um passe diário de US$ 115 mil nesta temporada. Embora a concessionária tenha solicitado, de acordo com seus custos, um passe diário para a temporada de US$ 155 mil, o Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (EAMCEC), dependente do município de Bariloche, autorizou um preço de passe diário abaixo desse valor. E conforme indicado no Cerro Catedral, o preço do passe diário pode variar, podendo ser revisto antes ou durante a temporada.

Os primeiros passos no esqui podem ser dados na base do Cerro Catedral. Foto de : Chino Leiva

Mesmo assim, deu um grande salto porque no inverno passado o passe diário tinha um preço único (o mesmo durante toda a temporada) de US$ 29 mil para adultos.

Para quem já quer congelar os preços, neste momento, o morro está com a Pré-venda Flexi Pass ativa, que dá acesso a todos os meios operacionais da abertura ao fechamento, com data aberta. (dias alternados e/ou consecutivos). As opções são de cinco ou sete dias.

Por cinco dias, mais o cartão-chave, tem o preço de R$ 556,9 mil para idosos, maiores de 12 anos e até 69 anos. Para menores, custa US$ 463.200. O passe de sete dias, mais o cartão-chave, custa US$ 758.100 pelo site. Para crianças entre 6 e 11 anos custa US$ 630.900. Crianças de 0 a 5 anos têm acesso a passe de esqui gratuito mediante apresentação de documento de identidade nas bilheterias autorizadas. Pessoas com mais de 70 anos devem comprar o passe na bilheteria mediante apresentação de documento de identidade.

Para a temporada 2024, o centro de esqui mais importante da América do Sul renovou sua loja virtual e expandiu os locais para compra presencial de passes. Haverá pontos de venda no centro de Bariloche, no Aeroporto Internacional da cidade, no Unicenter Shopping de Buenos Aires e nos terminais da empresa Vía Bariloche nas principais cidades do interior.

Notícias Cerro Catedral

Este ano, o Cerro Catedral buscará completar seu plano diretor, iniciado em 2020, com melhorias em elevadores, pistas, sistema de produção de neve e segurança. Em 2022 foi inaugurado o teleférico Lenga, cadeira quádrupla; Em 2023, foram inaugurados o teleférico Ciprés, teleférico sêxtuplo, e o teleférico Ñire, teleférico quádruplo, na parte baixa e média da montanha.

Agora, será inaugurado o teleférico do Centro, um novo teleférico quádruplo no topo da montanha. Para 2024, destacam-se também um novo sistema de produção de neve que permite esquiar até à base de junho a outubro, e uma nova forma de vendas online.