Voos para o Brasil no inverno: Aerolíneas Argentinas e Gol adicionam frequências e Azul Linhas Aéreas retorna

Aerolíneas Argentinas é uma das empresas que Milei pretende privatizar totalmente.

As férias de inverno aproximam-se e o turismo relacionado com o esqui começa a tecer redes com os países vizinhos. Ontem, a Aerolíneas Argentinas apresentou sua oferta para o inverno que inclui uma oferta recorde de voos de e para o Brasil. Por outro lado, o secretário de Turismo, Meio Ambiente e Esportes da Nação, Daniel Scioli, e a subsecretária de Turismo, Yanina Martínez, estão em São Paulo na WTM Latin America Brazil Fair e de lá anunciaram o retorno das operações da Azul Linhas Aéreas.

O Brasil constitui um mercado prioritário, aquele que mais contribui para o turismo receptivo nacional. Entre janeiro e março deste ano, mais de 390 mil turistas do Brasil visitaram o país, 31% a mais que no mesmo período de 2023, o que representou uma receita superior a 300 milhões de dólares.

Durante o primeiro dia da Feira, autoridades argentinas lideraram o lançamento da temporada de neve, reuniões com representantes de companhias aéreas, reuniões com operadoras de turismo CVC, Despegar Brasil e Cruceros Clía. Entre os diálogos estabelecidos, o retorno da empresa à Argentina após quatro anos foi acertado com a Azul Linhas Aéreas.

Ligará os destinos de San Pablo e Bariloche com uma frequência de cinco voos semanais, a partir do final de julho. Também foi realizada reunião com representantes da Gol e definido o aumento das frequências semanais para 60 na baixa temporada e 120 na alta temporada.

Conexão da Argentina Airlines com o Brasil

Conforme anunciado pelo presidente da Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, serão ao todo 95 frequências semanais para diversos pontos do Brasil. A principal novidade será o vôo diário direto entre San Pablo e Bariloche, que aumentará a oferta da temporada de esqui na Patagônia.

Além disso, a rota para Porto Seguro, no Norte do país, será reiniciada após cinco anos de ausência. O retorno desse serviço havia sido antecipado para setembro do ano passado e está previsto para este mês. Em princípio será semanal, o que duplicará durante os meses de inverno. Com a incorporação deste destino, serão sete cidades no Brasil que verão uma melhoria na conectividade para o período de inverno. A empresa prevê um aumento de vagas de 12% em relação à oferta de inverno 2023.

Voos sazonais para Chapelco e muito mais

San Pablo também terá dois voos semanais para Ushuaia e Chapelco (com escala no Aeroparque), além de voos diretos para Córdoba (dois semanais), Salta (um semanal) e Buenos Aires (cinco voos diários). Por outro lado, a cidade de Buenos Aires será conectada com três voos diários para o Rio de Janeiro, além das sete frequências semanais para Porto Alegre, seis para Salvador da Bahia, seis para Curitiba e três para Brasília.

Desde o início do novo governo, a companhia aérea de bandeira iniciou um plano para aumentar a produtividade da frota em seus destinos mais rentáveis. Com esse objetivo, a empresa anunciou no início do mês que deixaria de operar a rota entre Buenos Aires e Nova York, ao mesmo tempo que aumentaria as frequências que ligam o aeroporto de Ezeiza a Miami e Madrid.