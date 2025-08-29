A partir de cuándo se pueden ver los tulipanes en Trevelin, un campo soñado de la Patagonia

El Campo de Tulipanes en Trevelin se convierte cada año en un gran atractivo por sus paisajes únicos. Desde el área de Turismo indicaron cuál es la mejor época para visitar este sitio emblemático de la Patagonia.

La fecha ideal para ver el campo de tulipanes en Trevelin

El campo está abierto al público todos los días entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, indicaron en la página oficial de Turismo de esta localidad chubutense.

Explicaron que como la floración es progresiva, «el período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre».

Octubre, el mes para visitar el campo de tulipanes. Foto: Gentileza Turismo Trevelin.

Dónde queda y cómo llegar al campo de tulipanes de Trevelin

Describieron que el cultivo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin.

Ampliaron que forma parte del tradicional circuito de la Ruta Galesa, en la misma zona que las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall.

Detallaron que se puede llegar por diferentes vías, entre ellas:

En vehículo particular, por Ruta 259.

Con agencias de viajes locales, que incluyen el campo dentro de sus excursiones.

En remís o taxi, disponibles desde el centro de Trevelin.

Transporte público Jacobsen, con salida desde la Plaza Coronel Fontana (Secretaría de Turismo).

El origen de los tulipanes, el cultivo que deslumbra en Trevelin

Desde el área de Turismo además informaron que originalmente los tulipanes se cultivaban en el Imperio Otomano, en lo que hoy es Turquía, pero se convirtieron en flores apreciadas mundialmente a partir de su llegada a Holanda en el siglo XVI. «Hoy son un símbolo de ese país, uno de los principales floricultores del mundo. El Campo de Tulipanes de Trevelin es como un pequeño Keukenhof patagónico que deslumbra no solo por las flores si no por un entorno inigualable», señalaron.