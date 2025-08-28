Chubut: el intendente de Trevelin le pidió la renuncia a su secretario de Turismo en medio de la interna

Peralta reveló que será reemplazado por una mujer.

El secretario de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta, confirmó esta mañana en diálogo con Radio Chubut que el intendente Héctor «Cano» Ingram le pidió la renuncia al cargo. Según precisó, se mantendrá en funciones hasta fin de mes y el lunes asumirá su reemplazante, una mujer cuyo nombre prefirió no revelar.

Peralta evitó dramatizar la decisión, pero admitió que su salida podría estar vinculada con las diferencias surgidas tras la última interna partidaria, según informó Radio Chubut.

Recordó que mientras Ingram apoyó la candidatura de Dante Bowen, él estuvo alineado con Juan Pablo Luque.

«Que yo sea funcionario de Ingram no significa que sea su empleado político, porque tengo mi propia construcción electoral en Esquel», aclaró el dirigente, dejando en claro que su trabajo trasciende el ámbito de la gestión municipal.

Trabajadores estatales en situación de calle en Chubut: la fuerte denuncia de ATE en Puerto Madryn

Este miércoles el gremio ATE de Puerto Madryn confirmó un paro en el sector de Salud para este miércoles. En conferencia de prensa, el secretario general Roberto Cabeda apuntó contra la falta de paritarias y confirmó que una trabajadora estatal está en situación de calle porque con su sueldo no puede pagar el alquiler.

“Tenemos una compañera monotributista durmiendo en situación de calle porque su sueldo no le alcanza para pagar un alquiler”, indicó el dirigente gremial, según informó Patagonia News.

Cabeda apuntó contra la falta de paritarias desde septiembre de 2024 y afirmó que los actuales salarios lindan con «condiciones miserables».

En este sentido, sostuvo que el sector sanitario viene sosteniendo la atención con ingresos que «no cubren la canasta básica».

“Lo que buscamos es visibilizar la gravedad del ajuste: trabajadores estatales que deberían tener estabilidad hoy terminan en la calle”, concluyó Cabeda.