Aldana cumplió el sueño de recorrer en moto la ruta 40: «Emocionada hasta las lágrimas»

Y un día Aldana cumplió su sueño: llegó al kilómetro 0 de la ruta nacional 40. En el invierno del año pasado, por el frío y la nieve, debió interrumpir en Mendoza el viaje que había iniciado en La Quiaca (Jujuy). Pero en el 2022 volvió a la carga: después de que terminó la temporada de verano en la pizzería de Mar de las Pampas (15 km de Villa Gesell) en la que trabaja se subió a su moto y no paró hasta llegar a Cabo Vírgenes en Santa Cruz, el punto más austral del mítico camino que atraviesa 11 provincias, 21 parques nacionales, 18 ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y trepa en el km 4601 a casi 5000 msnm en el Abra del Acay en Salta. Aquí comparte el relato del último tramo desde Río Gallegos y todos los datos de sus gastos en nafta, hospedajes y comidas.

De Río Gallegos a Cabo Vírgenes (km 0 de la Ruta 40) 279 km ida y vuelta

Tramo 18 – 18/05/22. De Río Gallegos a Cabo Vírgenes (km 0 de la Ruta 40 y objetivo principal de este viaje) 279 km ida y vuelta. La Peque y yo lo logramos!!!! El año pasado me fui hasta donde termina la Ruta 40, este año me vine hasta donde empieza.

En el km 0, Cabo Vírgenes, Santa Cruz. @porlatierrayelmar

Ambas fueron sensaciones completamente distintas, más allá de que estoy orgullosa de mi logro y de haber aguantado ciertas cosas para llegar hasta acá (frío, muy poco viento, km y km de nada, entre otras cosas), fue raro el ir y volver en el día hasta un punto sólo para decir llegué y sacarme la foto.

Postales de la 40 en el sur del país, de Río Gallegos a Cabo Vírgenes. @porlatierrayelmar

Obvio me emocioné hasta las lágrimas, pero fue una sensación diferente a la que sentí cuando de a poco me iba acercando a La Quiaca. Más que agradecida por haberlo logrado. Este es el tramo final de mi viaje, espero pronto vengan viajecitos nuevos. En el próximo post, al igual que el año pasado, subo los gastos y cierta info de todo el trayecto.

Gracias a un equipo de primera

Llegó el momento de hacer la última publicación de este viaje inolvidable, llegó la hora de pasarles la info que muchos me pidieron.

Símbolo. @porlatierrayelmar

Pero antes… Quiero agradecerle a La Peque porque una vez más no trajo ni un solo problema.

Agradecerle a mí mamá por ser mi fan número uno y por estar siempre, a mis hermanas, a mis sobrinos y amigos por bancarme en cada una de mis locuras, por apoyarme y sostenerme.

Rumbo al Perito Moreno en Santa Cruz. @porlatierrayelmar

El impresionante glaciar Perito Moreno. @porlatierrayelmar

Quiero agradecerle a mi papá por haber heredado el amor por la vida al aire libre, la aventura, por las motos, como siempre digo, sé que si estuviera acá haríamos un viaje en moto juntos. Aunque estoy segura que en este viaje, como en todos, estuvo todo el tiempo conmigo.

Agradecerle a todas esas personas que me acompañaron a través de una pantalla.

El Calafate. @porlatierrayelmar

En las cercanías de El Calafate. @porlatierrayelmar

Y un especial GRACIAS a Lu ( https://www.facebook.com/exptierra/ ) por bancarme incondicionalmente desde el minuto cero de este viaje, desde que empecé a comprar cada cosa que necesitaba y no hablaba de otro tema, hasta el último día. A pesar de extrañarnos a montones, me bancó y me acompañó siempre como pudo. Te amo!

Los gastos en nafta, comida y hospedajes

Ahora sí… Salí el 19 de abril, llegué el 21 de mayo.

* 33 días de viaje.

* 6260 km recorridos.

* Velocidad promedio en ruta: entre 80 y 110 km/h. Dependía del viento, las subidas, el estado del camino, etc.

Gastos: sin contar el vuelo y el envío de la moto:

Nafta: $18.955.

Comida: $21569.- (soy vegetariana) Sólo en Argentina se gasta más de comida que de nafta, y no voy a restaurantes.

Hospedaje: $21.000.- (carpa y bastante canje)

Peajes: $0.-

Moto: $13.800.- (services, detalles pequeños)

Varios: $2.010.- (entradas parques, compras extras, etc)

Promedio de gastos diarios: $ 2.344.

Aldana en el último tramo del recorrido por la 40. @porlatierrayelmar

La Peque rodó rutas de 7 provincias (Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquen, Río Negro, Chubut y Santa Cruz)Ni una pinchadura. Ni una falla mecánica. Dos services, en Bariloche y Villa Gesell.

Una caída (terminé estampada en el barro en el medio del campo). Sólo un día de lluvia en ruta. Cuatro días varada en Bardas Blancas por viento zonda, lluvia y nevizca) Dos tramos de ripio sobre la Ruta 40.

