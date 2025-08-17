Caviahue en familia: nieve, aventuras, recuerdos que duran para siempre y claves de una escapada perfecta

Desde esquí hasta trineos tirados por perros, Caviahue combina aprendizaje y entretenimiento para grandes y chicos. Fotos: Marcelo García / Viajo con vos.

Viajar en familia siempre tiene un encanto especial, y cuando el destino elegido es Caviahue, en plena cordillera neuquina, ese encanto se multiplica con cada paisaje blanco y cada experiencia compartida.

Salimos el viernes temprano. No tuvimos que preocuparnos por manejar ni por el estado de las rutas, la empresa Alto Limay Viajes pasó a buscarnos por casa, en Cipolletti, cerca de las 9 de la mañana y luego de 5 horas, nos dejó en la puerta de nuestro hotel en Caviahue. Un servicio puerta a puerta ideal para quienes prefieren disfrutar del viaje sin tensiones, además durante todo el viaje, el vehículo cuenta con conexión a internet mediante Starlink, no se puede pedir más.

El primer día fue llegar, hacer check in y disfrutar un poco de la tarde en la nieve para aclimatarnos. Por suerte nos alojamos en el Grand Hotel Caviahue en la base del centro de esquí, por lo tanto salís del hotel ya esquiando y como para terminar la tarde, nada como una buena sumergida en la piscina con vistas al cerro.

Como en todos los destinos, la cantidad de nieve que cayó, es poca, ya que en una temporada de invierno normal, el pueblo se cubre casi por completo. De todos modos, el manto blanco nos permitió esquiar, y salir a disfrutar del paisaje. También es la base para llegar a Copahue, famoso por sus termas, y para realizar actividades de montaña como trekking con raquetas, travesías en motos de nieve o paseos en trineos tirados por perros.

Un rincón de montaña

Por la mañana nos levantamos temprano para desayunar y estar listos para comenzar la jornada, el centro de esquí abre sus puertas a las 9 y cierra a las 17, por lo tanto, hay que sacar el mayor provecho al disfrute.

Cerro Caviahue es un centro de esquí privilegiado por su entorno natural. Cuenta con 22 pistas que suman 325 hectáreas esquiables y 12 medios de elevación. Su capacidad de elevación ronda las 8.000 personas por hora, dato no menor para los fanáticos del esquí, porque significa, que rara vez tengas que hacer cola para poder subir.

Para nosotros Caviahue tiene el plus de ser muy familiar y es uno de los lugares ideales para aprender a esquiar, sobre todo para que los más pequeños . Ema con 7 años, ya tiene un poco de experiencia, pero Luci con 3, se inició en este viaje y fue maravilloso. Siempre recomendamos que tomen clases de esquí, ya que les enseñan a perder el miedo, técnicas necesarias y hay un acompañamiento constante de alguien que realmente sabe, no como yo que aprendí a los golpes.

Una salida diferente

Si bien, en invierno todo es nieve, nos todo es esquí. Al día siguiente nos esperaba una de las experiencias más emocionantes del viaje, una excursión con NQN Turismo hacia el límite con Chile, pero antes pasamos por lagunas congeladas y descubrimos paisajes maravillosos a los que solo se puede acceder en estos vehículos.

La experiencia comienza en la agencia, donde te dan una charla de como será el recorrido, se chequea que se tengan todos lo elementos necesarios, sobre todo mucho abrigo para andar en las motos y nos subieron a una camioneta 4 x 4 rumbo a “Las Maquinas”, el lugar donde según cuentan, en 1942, Perón, debido a una enfermedad que padecía y curaba con las aguas termales, tuvo la iniciativa de construir una clínica termal para el personal del Ejército y sus familias. Hoy, el edificio permanece abandonado y marca el inicio de este recorrido.

En las motos de nieve, avanzamos por senderos cubiertos de nieve. La primera parada fue frente a unas cañerías enormes donde sale vapor a unos 100° aproximadamente y que en algún momento, fue parte de un proyecto para generar energía a través del mismo, para ser utilizado como un sistema de loza radiante a gran escala, y mantener las calles de Copahue libre de nieve durante el invierno. Pero, la idea no prosperó producto de la mala calidad de los materiales utilizados para la obra.

Luego de una breve explicación y algunas fotos, subimos nuevamente a las motos para continuar nuestro camino y llegar a la segunda y ultima parada, el hito entre Argentina y Chile, donde también hay tiempo de escuchar un poco de la historia y sacar algunas fotos para el recuerdo. En el camino se bordean las famosas lagunas Mellizas que en verano son bellísimos espejos de agua, hoy están cubiertas por hielo y nieve. Entre tanto andar, Luci se quedó dormida, lo que da la pauta, que la excursión es super amena y se disfruta totalmente en familia.

Más allá de las actividades, lo que hace único un viaje así es compartirlo. Ver a Ema y Luchi asombrarse con las araucarias cargadas de nieve, sentir la calidez del hotel después de un día frío, o reírnos juntos de las caídas en la nieve, son recuerdos que se graban para siempre. Caviahue ofrece todo para un fin de semana invernal, actividades al aire libre, paisajes de postal y la tranquilidad de un pueblo de montaña donde el tiempo parece ir más despacio.

Datos útiles para ir a Caviahue Copahue

Cómo llegar: Caviahue está a 360 km de Neuquén capital por las rutas 22, 21 y 26. En invierno es recomendable viajar en vehículos con cadenas.

Mejor época: de junio a septiembre para actividades de nieve; en verano, senderismo y termas.

Centro de esquí: pases desde $85.000 por día (adultos) y $68.000 (menores) en temporada baja; alquiler de equipo desde $40.000.

Motos de nieve (NQN Turismo): excursiones de medio día, incluye guía y paradas panorámicas. Tarifas a confirmar con la agencia (Instagram @nqnturismo).

Clima en invierno: temperaturas de –5 °C a 5 °C, con nevadas frecuentes.

Más información

