Copahue, las termas bajo la nieve baten récords y se viene un fin de semana de fiesta en Caviahue

Termas en la nieve: Más de 600 visitantes disfrutaron de las aguas termales de Copahue, en un paisaje cubierto de nieve y fumarolas volcánicas.

En lo alto de la cordillera neuquina, donde el vapor dibuja figuras efímeras sobre la nieve y el volcán Copahue duerme con un ojo abierto, el invierno se vive distinto. No hace falta ir a Islandia, Japón o Alaska para sumergirse en aguas termales calientes mientras afuera la temperatura está bajo cero: en Copahue, esa experiencia única se llama Termas Nieve y este año bate récords.

En apenas dos meses, más de 600 personas ya se animaron a probar el contraste. Cuerpo sumergido en agua sulfurosa, cara acariciada por el aire helado y en los píes el burbujeo del agua y algún copo que cae sobre la frente. El doble de visitantes que en 2024, impulsados también por otra propuesta que suena irresistible, Termas bajo las Estrellas, que propone baños nocturnos donde la oscuridad de la montaña deja que la Vía Láctea se convierta en techo.

«Entre un año y otro hubo un crecimiento muy grande. El año pasado tuvimos 300 turistas, y tampoco había muchos prestadores que se animaran a subir a Copahue. Sabemos que para llegar se necesitan vehículos adaptados con oruga y este año, se animaron muchos más prestadores. Además, la falta de nieve en otros centros de esquí permitió que muchos turistas eligieran nuestro destino, porque hay nieve garantizada», dijo Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas

Experiencia única: Masajes, baños nocturnos bajo las estrellas y gastronomía local completan la propuesta de bienestar en la Patagonia.

La postal más buscada está en la Laguna del Chancho, con sus fangos azufrados rodeados de un manto blanco, como si alguien hubiese derramado leche caliente sobre la nieve. Masajes con aceites, mascarillas de algas y combos familiares completan el menú de relax, con precios accesibles y descuentos para neuquinos.

«Creo que este condimento especial, que Copahue está a 2.000 metros de altura, garantiza la nieve y suma al atractivo. Además, con Termas Bajo las Estrellas, en un contexto único, bajo el cielo nocturno, los visitantes pueden sumergirse en la Laguna del Chancho rodeados de nieve y luego disfrutar de la gastronomía local: un chivito, una parrillada. Son experiencias únicas que se reflejan en la cantidad de visitantes de este año», destacó Ramos.

También subrayó que es clave la presencia del Estado. Gracias al seguimiento constante, tanto de Termas como de Salud, el sector privado se animó a invertir más en Copahue. Hoy pueden trabajar durante todo el invierno en mejoras edilicias que antes solo se detectaban al final de la temporada, cuando la nieve o filtraciones causaban problemas. Ahora lo solucionan en el momento con nuestro personal en terreno.

Fiesta de la Nieve en Caviahue: El sábado 16 de agosto, música, gastronomía y actividades para toda la familia darán inicio a la celebración provincial.

«Actualmente, unos 70 trabajadores organizados en equipos de 20 están presentes de lunes a lunes. Es un esfuerzo importante que vale la pena destacar». El Ente de Termas ofrece servicios de masajes, mascarillas e inmersiones en la Laguna del Chancho, con vapor, de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde».

Caviahue novena edición de su fiesta de la nieve

A pocos kilómetros, Caviahue se prepara para encender su propia temporada alta. El fin de semana largo del 15 al 17 de agosto sumará un imán extra: la novena edición de la fiesta provincial en la nieve, conocida como Avalancha. Habrá gastronomía de montaña, cerveza artesanal, música en vivo y un DJ Set bajo las estrellas. Entrada libre, pista abierta y cotillón incluido para que el frío no sea excusa.

Y entre un chapuzón termal y un brindis junto al fuego, siempre queda tiempo para explorar el entorno: el Salto del Agrio rugiendo entre paredes rojas, el puente de piedra que parece obra de un escultor invisible, o el circuito de cascadas escoltado por araucarias milenarias. No es casualidad que Caviahue-Copahue haya sido elegida por la OMT como “el pueblo más lindo del mundo”.