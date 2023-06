Caviahue: en medio del temporal salieron a ver la impactante furia de las cascadas del Agrio

Las cascadas que rodean a Caviahue se mostraron imponentes. Con el temporal de lluvia en Neuquén perdieron la calma en sus cauces y se pusieron furiosas. El agua caía con fuerza, no solo en el gran Salto de Agrio y una vez abajo se batía revoltosa. Fernanda Solorzano, Adrián Sepúlveda, y sus hijas Rocío y Cata no lo dudaron: se abrigaron bien, salieron a recorrerlas y vivieron un momento único que quedará para siempre en sus retinas.

“Salimos con mis nenas a recorrer un poco el pueblo y después aproveché a llevarlas a visitar las Cascadas del Agrio, que seguro estarían hermosas con tanta agua. Quería aprovechar a que las conozcan así, ya que es algo que no ocurre a menudo”, dice Adrián Sepúlveda de @caviahue_aventura.

A un kilómetro del pueblo, antes de cruzar el puente sobre el río Agrio, está el acceso a las cascadas: 500 metros por un sendero de ripio entre araucarias milenarias. Les llevó poco más de una hora desde que salieron de su casa. Avanzaron como el circuito lo dispone, comenzaron desde abajo, hacia arriba.

Fueron a la Cascada del Basalto, a la Cabellera de La Virgen, Cascada de la Culebra y se salteamos la del Gigante. “Es una caminata normalmente corta, pero estaba ventoso, lloviendo y ya veníamos pasados de agua. La bajada hasta la de la Virgen nos dejó que ni te cuento”, dice Adrián y ríe.

Disfrutaban el paisaje y veían como el agua lo había cambiado todo. «Camino a la quinta cascada encontramos un arroyito que normalmente se pasa caminando saltando dos piedras, estaba tremendo de agua, fue un momento que no se olvidarán, para que lo cuenten. Valió la pena. Cada una de las cascadas, los mates y salir a tomar aire en tremendo lugar”.

Después llegaron a Copahue, en el sector de la Laguna Verde. Adrián es el prestador turístico de Caviahue Aventuras y aprovechó para pasar a mirar cómo estaba con las lluvias el restaurante que usa en invierno para recibir a los clientes, que llevan en excursión a visitar la Villa Termal tapada de nieve. “Cuando estábamos ahí aprovechamos para dar una mano a la gente de Termas, que estaban complicados con el agua”, cuenta. Y desde Termas aseguran que por fortuna se solucionó, «se trabajo en el drenaje y se normalizó el nivel de acumulación de agua».

Adrián hace memoria y dice que en sus años cree que una sola vez vio un temporal como este, pero “no recuerdo tanta agua seguida. Quizás de más chico habrá ocurrido, pero no lo registro”. Por eso, ameritaba salir a verlo. Si hay que elegir entre quedarse guardados esperando que pasé, o vivir lo que regala la naturaleza, no lo dudan y salen porque “es breve, sus caritas y la experiencia no se olvidan”, relata.

El miércoles subirán a Copahue para empezar a trabajar. Hasta tanto no paren las tormentas, no se puede ir, pero espera poder llevar a los turistas a pasar el día o a hacer esquí o snowboard fuera de pista. “Ya desde anoche dejo de llover, bajaron las temperaturas y esperamos buenas nevadas… Así que más felices”, concluye Adrián y agrega que con las nevadas se podrá dar vida al pueblo y volver a la normalidad.

A nivel local no hubo evacuados y los servicios funcionan con normalidad. Hoy las actividades están suspendidas en todas las instituciones que no son de primera necesidad. Por estos días, acondicionan calles que se erosionaron. También hay zonas cortadas debido a que el nivel del Arroyo Dulce sobrepaso niveles de puentes y alcantarillado. Vialidad, como la policía y personal Municipal trabajan tanto en los aludes sobre la Ruta 26, como dentro del pueblo.

Más información: @turismocaviahuecopahue / www.caviahue-copahue.gob.ar / Oficina de Turismo Caviahue. +54 9 2942 66-8790