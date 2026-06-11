Cerro Catedral lanzó una promoción para esquiar en Bariloche: pases diarios en cuotas sin interés

La promoción estará vigente hasta el 30 de junio e incluye financiación en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

Con la cuenta regresiva para el invierno en marcha, Cerro Catedral lanzó una promoción que busca facilitar el acceso a la montaña. Hasta el 30 de junio de 2026, el Pase Diario Esquiador puede adquirirse por $160.000 en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de cualquier banco.

La promoción está disponible tanto a través de la venta online como en los puntos de atención presenciales ubicados en las boleterías del cerro, el espacio comercial de Catedral en el DOT Baires Shopping y el Aeropuerto Internacional de Bariloche.

La propuesta llega en un momento clave para el principal centro de esquí del país. La temporada de invierno 2026 encuentra a Cerro Catedral luego de completar el proceso de inversión más importante de su historia reciente, con más de 40 millones de dólares destinados a modernizar la infraestructura de la montaña durante los últimos años.

Las obras permitieron incorporar nuevos medios de elevación, sumar una flota de máquinas pisapistas 0 kilómetro y ampliar el sistema de fabricación de nieve con tecnología de última generación. El objetivo fue mejorar la experiencia de los visitantes y garantizar una operación más eficiente durante toda la temporada.

La temporada 2026 en Bariloche comienza a delinearse. Foto: Archivo

Gracias a estas mejoras, el centro de esquí cuenta actualmente con una capacidad de transporte superior a los 35.000 esquiadores por hora, un dato que refleja el crecimiento operativo alcanzado en los últimos años.

A esto se suma una oferta de 67 pistas distribuidas en unas 1.200 hectáreas esquiables, convirtiendo a Cerro Catedral en uno de los complejos invernales más importantes de América Latina y en uno de los grandes atractivos turísticos de la Patagonia durante la temporada de nieve.

Con promociones para anticipar las compras y una montaña completamente renovada, Bariloche se prepara para recibir a miles de visitantes que cada invierno eligen combinar paisajes patagónicos, gastronomía y deportes de nieve en un destino que sigue reinventándose temporada tras temporada.

Para acceder, ingresá a https://catedralaltapatagonia.com/tarifas/