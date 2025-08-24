Chapelco celebró la Fiesta del Montañés con nieve, música y la tradicional Bajada de Antorchas

Fiesta del Montañés, que reunió a más de 1.500 personas con nieve, música y destrezas en la montaña. Foto gentileza Cerro Chapelco.

La Fiesta del Montañés volvió a encender el espíritu cordillerano de San Martín de los Andes en el cerro Chapelco. Con las últimas nevadas que cubrieron bosques y pistas, y un viento blanco que sumó dramatismo al paisaje, más de 1.500 personas participaron este sábado de una jornada que combinó esquí, música, chocolate caliente y la clásica Bajada de Antorchas.

Nieve y Chapelco: desfiles, clubes y patrullas

Desde las 17, Chapelco liberó el acceso a la Telecabina para que peatones pudieran ascender en forma gratuita a Plataforma 1600 y sumarse a los esquiadores que ya estaban en pista. Familias enteras y grupos de amigos llegaron al pie de la pista 63, donde la Banda Militar Combate del Chimehuin, perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 26 de Junín de los Andes, animó la espera con un repertorio festivo mientras se repartía vino caliente montañés y chocolate.

Los clubes y escuelas de Chapelco bajaron con entusiasmo, despertando aplausos y emoción entre el público. Foto gentileza Chapelco.

La celebración comenzó con el desfile de la Escuela de Esquí y Snowboard de Chapelco y la Escuela de Esquí Adaptado. El abanderado fue el reconocido Héctor “Gringo” Reviriego, seguido por los equipos de demostradores que exhibieron destrezas en descensos sincronizados.

Luego fue el turno de los clubes infantiles locales —la Asociación Deportiva y Cultural Lácar, el Club Andino Junín de los Andes y el Club Neuquino de Esquí—, que desataron el entusiasmo de los más chicos.

La Banda Militar Combate del Chimehuin, del Regimiento de Infantería de Montaña 26, puso música a la tarde en el pie de pista. Foto Crédito: Cerro Chapelco

También participaron las patrullas de esquí de distintas fuerzas: los andinistas y exploradores del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4, la Patrulla de Combate del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y su equipo de rescate, junto con la Patrulla de Gendarmería Nacional del Escuadrón 33.

El desfile continuó con la exhibición de motos de nieve, snowtrack y snowpister de la empresa SnowTrip, que mostró los vehículos que habitualmente realizan paseos por el bosque.

Innovación y seguridad en pistas en Chapelco

Uno de los momentos destacados fue la presentación del nuevo equipamiento que Chapelco incorporó para esta temporada: máquinas pisa pistas Pistenbully 600, dos motos de nieve destinadas a la patrulla y un UTV de rescate.

Además, se anunció la adquisición de material homologado de socorrismo, con tecnología de geolocalización, desfibriladores, barquetas y colchonetas de vacío, lo que eleva los estándares de seguridad en las pistas.

Chapelco, nieve y el cierre más esperado

Esquiadores y personal de Chapelco descendieron iluminando la montaña en la esperada Bajada de Antorchas. Foto Crédito: Cerro Chapelco

La tarde culminó con la tradicional Bajada de Luces y Antorchas. Esquiadores y personal de Chapelco descendieron por la ladera iluminando la montaña al ritmo de El Bolero de Ravel, mientras el clásico cartel de Chapelco se encendía para sellar una fiesta que volvió a reunir tradición, identidad y emoción en la cordillera neuquina.

La Bajada de Antorchas fue uno de los momentos más emotivos al ritmo del Bolero de Ravel. Foto Crédito: Cerro Chapelco