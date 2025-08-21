Catedral extiende su temporada de invierno: esquí y actividades para toda la familia en Bariloche

Los amantes de la nieve y los deportes de invierno tienen una excelente noticia: el centro de esquí Catedral permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre, en el horario de 9 a 17, ofreciendo actividades tanto para esquiadores como para peatones que deseen disfrutar del paisaje y la montaña.

Desde la administración del centro destacaron que esta extensión de la temporada permitirá aprovechar al máximo la nieve acumulada y disfrutar de las instalaciones en un entorno seguro y cómodo.

Además, si las condiciones climáticas acompañan, la temporada podría prolongarse incluso más allá de septiembre, brindando más oportunidades para recorrer las pistas, practicar esquí, snowboard y otras actividades de montaña.

El centro de esquí también recuerda a los visitantes que pueden descargar la app oficial, donde se puede consultar en tiempo real el estado de los medios de elevación, las pistas y los servicios disponibles, facilitando la planificación del día y garantizando una experiencia más segura y entretenida.

El pase de esquí del cerro Catedral quedó con tarifa congelada: cuánto cuesta

El cerro Catedral, el centro de esquí de Bariloche, tiene tarifa definida con el mismo valor del año pasado, a 115.000 pesos diarios para los esquiadores y snowboardistas que planeen deslizarse por las pistas nevadas en la temporada de invierno.

La definición la tomó esta tarde el directorio del Eamcec (ente de fiscalización del cerro) que por unanimidad fijó la tarifa plana que servirá para toda la temporada, según confirmó a Diario RÍO NEGRO el presidente del organismo, Martín Domínguez.

El valor del pase a 115.000 pesos es para el acceso por un día completo de esquí o snowboard, para utilizar todos los medios de elevación habilitados al momento de la compra. Al igual que las últimas temporadas, en Catedral no hay precios diferenciales entre temporadas baja, media y alta.

Además, el Eamcec fijó la tarifa del estacionamiento pago de la base del cerro Catedral en 34.000 pesos diarios, tomando como referencia el precio de la estadía en el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria.