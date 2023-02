Cinco campings recomendados en la Ruta de los Siete Lagos y Villa La Angostura para el finde de carnaval

Invitamos a Campa Club, grupo de amigos y familiares que hace 30 años salen a acampar a la cordillera, a que recomendara los mejores lugares, campings y travesías para disfrutar al aire libre, de manera segura y responsable en este verano 2023. En la primera entrega, proponen cinco opciones en Villa La Angostura y el Camino de los Siete Lagos.

1. La Estacada ( Villa la Angostura)

Es un lugar espectacular, sobre la desembocadura del Arroyo La Estacada en el Lago Nahuel Huapi. Rodeado de retamas y bosque autóctono, entre el arroyo y las magníficas playas del Nahuel Huapi, hacen que este lugar sea hermoso, tranquilo y muy recomendable.

Llegas por la RN 40, Km. 2102,5; muy cerquita de la Villa.

Buenos servicios, buena atención; parcelas cómodas y espaciadas.

Contacto: Javier – 2944 902692 Santi: 2944 590900

Tarifas: Precio: $ 3.500 por día, Mayores. $ 1.750 Menores 3 a 11 años inclusive).

Uso diurno: $1.000 mayores/ $ 500 menores. No se cobra adicional por carpa o auto.

Travesías Cascada Inacayal, Mirador del Cerro Belvedere y los 12 km . del trekking desde el istmo de la península Quetrihue hasta el mágico y místico Bosque de Arrayanes.-

2. Brazo Rincón (del Lago Nahuel Huapi)

Playas extensas de arena volcánica, lugar muy reparado y tranquilo, muy cerca del límite con Chile.

Se llega a través de la RN 231, Camino del Paso Internacional Cardenal Samoré., Antes de la Aduana, pasando el puente del arroyo “totoral”, tenes el acceso al camping.

Buen servicio, atendido por Don Ricardo y su familia.

Contacto: Ricardo o Martina: 2944 384577 / 2944 713103.

Tarifas: Precio $ 2.500 Mayores por dia $ 1.500 Menores. ( de 6 a 12 años)

Jubilados $ 1.500/día. No se cobra autos, ni carpa.

Travesías: Cascadas Dora y Ana.. Y el imperdible trekking al Cerro Dormilón. (Consultar para este trekking con el CAVLA Club Andino VLA)

3. Camping 7 Lagos – Lago Correntoso (margen norte)

Lugar protegido de los vientos del oeste, playas excelentes, sobre la margen norte del lago Correntoso, espacios amplios , tranquilos, con dos grandes sectores. Bosques y sombras.

Se llega por la RN 40, de sur a norte, luego de pasar puente y la vieje hostería y río Ruca Malen, a unos 3 kms mas, se encuentra el acceso a la Hostería y Camping 7 lagos.

Servicios: Duchas con agua caliente baños y módulos para lavado de ropa y vajilla, fogones, mesas.

Contacto: Sebastian: 2944 615820

Tarifas: Mayores: $ 2.500 por dia. Menores $1250 ( de 6 a 12 años)

Travesías: La más recomendable es ir a la Base del Cerro Bayo en Villa La Angostura, y desde allí parte una senda que luego de atravesar la máxima pendiente -desde donde contemplas los cerros Bayo, Belvedere, falso Belvedere-, emprendes la “bajada” hasta el Arroyo Cataratas que desemboca en el Lago Traful.

4. Pichi Traful ( Brazo Norte del Lago Traful )

Lugar muy bello y tranquilo, donde confluye el Rio Pichi Traful en el Lago. Grandes playas. Amplios sectores para acampar. También es un camping muy reparado.

Se llega por la RN 40 ( siete lagos) . el acceso esta entre la casa del guardaparque y el puente sobre el rio Pichi Traful.

Contacto: Gema 2944 411 607 / Turismo de Villa Traful

Tarifas: Consultar

Travesías: La mejor de esta zona, es el divertido trekking a las Cascadas del Ñivinco. Badear el rio, llegar a la primer cascada y si te animas, subis y por el mismo rio llegas a la segunda y con cuidado a la tercera también. Son impresionantes. Las mejores cascadas, para recorrerlas, disfrutarlas y divertirse.

5. Lago Falkner

Hermoso Camping, al lado del Lago. Todas las parcelas tiene “vista” al lago, son amplias. Muy buena playa..

Buenos servicios. Completos y buena atención.

Se llega y está sobre la RN 40 (siete lagos), donde se unen los Lagos Villarino y Falkner..

Contacto: www.lagofalkner.com

Tarifas: El valor de la noche es $4500 por persona y $2500 por pasar el día. Estacionamiento $1000. El valor de la noche es $4500 por persona y $2500 por pasar el día.

Estacionamiento $1000. Bajada de lancha $3000. Casilla Motorhome $3000. ​

Promociones verano 2022:

-20% para menores de 12 años y jubilados. (toda la temporada)

-Gratis menores de 2 años.

-50% para residentes de San Martín de los Andes (Temporada Baja)

Check in 11 am y Check out 10 am. Bajada de lancha $3000. Casilla Motorhome $3000​

Travesías: Caminata bordeando la costa por el Lago Villarino y el Falkner. Y las más exigentes, al Cerro Falkner o al Cerro Buque. Espectaculares vistas desde cualquiera de los dos Cerros.

Recomendaciones

Manejar con cuidado y respeta las velocidades máximas permitidas

Administrar e higienizar los utensillos personales.

Los sanitarios están preparados para que desinfectes antes y después de usarlos.

Clasifica y guardar la basura, luego traerla a la ciudad.

No te olvides del Hantavirus. Segui las indicaciones de la Adm Parques Nacionales

