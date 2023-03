Semana Santa en Las Grutas: cuánto costará alojarse y salir a comer el finde largo

Semana Santa se palpita en Las Grutas, y el excelente clima que adelanta el servicio meteorológico será ideal para disfrutar de las playas, fuera del bullicio de la temporada. Además, la buena mesa siempre estará presente, con los sabores del mar preparados para los que adoran el turismo gourmet.

Pescados y mariscos tendrán protagonismo a través de una feria de sabores en la que se venderán frescos y como parte de conservas y creaciones de productores locales regionales.

Con respecto a las temperaturas, se avecinan jornadas que promediarán, para esas fechas, los 20º grados, con el sol brillando a pleno y el viento en calma. Un combo genial para que los paseos y actividades al aire libre se disfruten al máximo.

De hecho muchos prestadores resaltan este dato, afirmando que, desde hace bastante, no se registran para esa época temperaturas tan agradables como las que se anuncian.

En relación a los precios, desde la asociación de extrahoteleros, que nuclea a los dueños de departamentos y complejos, informaron que para esos días las tarifas estarán un 30% más bajas que durante el verano.

Con esa disminución de precios, aseguraron que un departamento para una pareja y dos chicos, con todos los servicios y relativamente cercano a la costa saldría $15.000 diarios.

Por otra parte, la municipalidad preparó una grilla de actividades para compartir, en la que brillará la gastronomía.

Feria de sabores

La feria funcionará en la planta baja del complejo de torres ubicado a la altura de la tercera bajada. Estará activa desde el jueves hasta el sábado por la noche, y el domingo al mediodía allí se realizará una paella popular, con porciones que se venderán al público por una suma que rondará los $3000.

Uno de los puestos de pescados, que liderará el cocinero grutense “Pato” Chiflet y su esposa Liliana, ofrecerá ricos platos a precios módicos. Habrá empanadas de vigilia (de merluza, salmón, pez gallo o langostinos) por $300 cada una. También arroz con pulpo por $2500 la bandeja, o bocaditos de pescado a la provenzal por $1500, fraccionados en bandejitas.

Otras de las opciones para comer rico estarán en los restaurantes de la peatonal. Por caso, en Ástor, ubicado en la tercera bajada frente al mar, habrá menúes promocionales. Las milanesas de merluza con papas fritas o ensalada saldrán $3900 (la promo incluye una copa de vino) y el salmón al plato con papas fritas $4300, también con copa de vino incluida.

Clase de cocina con los ingredientes del Golfo

Habrá una clase de cocina magistral a cargo de la cocinera Chantal Abad

Es que no sólo los pescados y mariscos tendrán protagonismo a través de una feria de sabores en la que se venderán frescos y como parte de conservas y creaciones de productores locales regionales. También habrá una clase de cocina magistral a cargo de la cocinera Chantal Abad, que tuvo participaciones en programas de televisión nacional y es especialista en alimentación saludable.

La chef hará una presentación armando un rico menú con los ingredientes que brillan en el Golfo San Matías, y todo el público que quiera sumarse podrá seguir el paso a paso de sus recetas. Además habrá degustaciones, y tips para aprovechar al máximo los ingredientes que aporta el mar.

También se realizará una carrera de mountain bike, y se programarán muchas opciones recreativas que se anunciarán en las próximas horas, que llegarán de la mano de artistas y músicos de la zona.

Como siempre, gozar de las playas y de los paisajes del balneario será el imán más potente. Es que, en el arranque de este otoño, persisten las temperaturas agradables y los lugares que usualmente se muestran atestados de gente se pueden visitar a gusto, garantizando una conexión distinta con la naturaleza.

A las playas grutenses se suman las del Puerto San Antonio Este, ubicadas a 65 km por ruta 3, y las de San Antonio, que también se destacan por su belleza.

Las playas de Puerto San Antonio Este son una tentación.

Las que también estarán vigentes serán las excursiones a sitios de interés, como el Fuerte Argentino, las salinas del Gualicho y paseos atractivos como salidas embarcadas, a las que se agrega la opción del buceo.

Todos estos divertimentos y recorridas también estarán a costos más bajos que los que se ofrecieron durante la temporada alta, por eso, los que quieran, podrán aprovechar el viaje y sumar algún plan que, tal vez por un tema de presupuesto, quedó descartado durante las últimas vacaciones de verano.

Excursiones embarcadas para avistar a la fauna marina.

“Tenemos mucha expectativa por lo que ocurra durante Semana Santa, porque en general siempre para esa época hay interés de la gente en nuestro destino, y este año no será la excepción. No contamos con reservas aún, pero no nos preocupa porque para esas fechas no suele reservarse, el público llega espontáneamente. Así que esperamos que existan muchos visitantes” dijo Carlos Rivas, referente de la asociación de extrahoteleros.