Cúanto salen los nuevos vuelos low cost a las playas de El Caribe, o a Florianópolis Brasil

Florianópolis es uno de los destinos favoritos de los argentinos en Brasil ya pesar de esa relación cambiaria desfavorable, buscando se encuentra precio. Y como la demanda para viajar es alta, dos low cost lanzan precios promocionales para que comiences a planificar un chapuzón. Punta Cana es otro de los destino de sol y playa favoritos más convocantes del Caribe y en estos días AraJet puso a la venta los vuelos que tendrá entre Buenos Aires y República Dominicana. Mirá cuánto sale y cómo acceder.

Flybondi adelantó los vuelos a septiembre por la demanda: los precios

La low cost anunció que reaudará sus vuelos a partir del 3 de septiembre, con dos frecuencias semanales, los domingos y los miércoles. Estos son los precios por tramo:

De acuerdo con los precios que exhibía la aerolínea el miércoles 31 de julio a las 14 hs, el más económico para volar ese mes es de $59.034, el miércoles 6 de septiembre. La tarifa siguiente es de $ 64.623, el miércoles 20 de septiembre.

Los domingos 3 de septiembre y 24 de septiembre el precio publicado es de $69.682, el mismo valor que el miércoles 27. Otras tarifas de ese mes: 76.868 y 81.716 pesos. Si se toma como referencia a otras compañías, el precio más cercano es el de Gol, que ofrece para septiembre como su pasaje más economico el de $93.333

La low cost empezará a volar en septiembre.

En octubre, la tarifa de $ 59.034 vuelve a aparecer el domingo 29 y luego se ubican en $ 69.682 o más. En noviembre, la más económica es de $ 69.682 el domingo 1.

En diciembre, la más económica es de $ 64.623 el domingo 13. Este mes los vuelos son diarios. En enero 2024, el precio es el mismo los 31 días del mes: $108189, también con vuelos diarios, la misma situación que en febrero.

JetSmart contrataca: las tarifas que ofrece para volar de Buenos Aires a Florianópolis

Hoy, otra aerolínea de bajo costo contratacó. Se trata de JetSmart, que publicó en su web sus tarifas para volar de Buenos Aires a Florianópolis.

En este caso, la aerolínea presenta sus ofertas más atractivas en noviembre y marzo, cuando se pueden encontrar pasajes a partir de 37.200 pesos por tramo.

La aerolinea de origen chileno unirá Buenos Aires con San Martin y Junín de los Andes (jetsmart)

En cambio, si el mes elegido es diciembre, el precio más bajo es 97.284 pesos, siempre por tramo. AEn enero, la tarifa sube a $115563 pesos.

La tercera jugadora de este mercado es la brasileña Gol Líneas Aéreas, que ofrece pasajes de Buenos Aires a Florianópolis desde 94.963 pesos.

La nueva low cost Arajet ya vende pasajes baratos al Caribe

La nueva low cost AraJet puso a la venta los pasajes de Buenos Aires al Caribe, para llegar hasta República Dominicana y destinos de América Central. La aerolínea de bajo costo de República Dominicana confirmó el jueves su desembarco tras recibir la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para iniciar sus operaciones en la Argentina y desde el fin de semana ya podés comprar los pasajes baratos para meter los pies en la arena blanca.

Si bien la resolución de la ANAC publicada en el Boletín Oficial no detallaba las frecuencias, este fin de semana la aérea dominicana ya cargó en su página web los pasajes. Las tarifas promocionales arrancan en u$s 563 finales (incluidos tasas e impuestos ida y vuelta) y en u$s 314 por tramo (precio final). Estos importes incluyen una mochila personal de hasta 6 kilos a bordo.

Desde el 14 de noviembre conectará República Dominicana con Buenos Aires con tres vuelos semanales. Las salidas desde el país centroamericano serán martes, jueves y domingos a las 17.55 hora local con llegada prevista a las 3.05 a Ezeiza. En tanto, las partidas desde Argentina se harán los lunes, miércoles y viernes a las 04.25 de la madrugada con arribo a las 11.40.