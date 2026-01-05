El Banco Nación lanzó un crédito especial para financiar las vacaciones de verano 2026: cómo sacarlo

Viajar por Argentina en cuotas: lanzan un préstamo especial para financiar vacaciones.

Viajar por el país con financiamiento propio y cuotas fijas es una posibilidad concreta este verano. El Banco Nación lanzó Viajá+, una línea de préstamos personales pensada exclusivamente para cubrir gastos turísticos dentro de la Argentina, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Ambiente. La propuesta busca dinamizar el movimiento interno durante la temporada alta y facilitar el acceso a estadías y servicios vinculados al descanso.

El programa permite solicitar hasta $5.000.000, que no se entregan en efectivo al viajero: el monto se acredita directamente en la cuenta del prestador turístico adherido, ya sea un hotel, una inmobiliaria o un balneario. De esta forma, el crédito queda atado exclusivamente al consumo turístico y no puede utilizarse para otros fines.

Las líneas son en pesos, a sola firma y con tasa fija, una condición que las vuelve competitivas frente a otros préstamos personales, en un contexto de tasas elevadas dentro del sistema financiero. El plazo de devolución puede ser de hasta 18 cuotas mensuales.

Qué se puede pagar con el préstamo Viajá+

Vacaciones con crédito: el plan del Banco Nación para recorrer el país.

El crédito está orientado únicamente al turismo interno y cubre una serie de servicios específicos, siempre que el prestador esté adherido al programa:

Estadías en hoteles, hosterías y posadas, con servicios incluidos como desayuno o media pensión.

Alquileres temporarios contratados a través de inmobiliarias habilitadas.

Carpas y espacios de sombra en balnearios.

El esquema impide utilizar los fondos fuera de estos rubros y garantiza que el dinero se destine exclusivamente a consumos turísticos dentro del país.

Montos, plazos y tasas

El monto mínimo para solicitar es de $250.000 y el máximo alcanza los $5.000.000. Los plazos disponibles son de 9, 12, 15 o 18 cuotas, con un sistema de amortización francés.

La tasa nominal anual (TNA) es fija del 28%, mientras que el costo financiero total (CFT) expresado en tasa efectiva anual llega al 39,67%, según informó el Banco Nación. Las cuotas se debitan automáticamente de una caja de ahorro a nombre del solicitante, por lo que es indispensable contar con saldo disponible al vencimiento.

Con las altas temperaturas de los primeros días del año, los turistas se volcaron a la costa del lago en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez

Quiénes pueden acceder

El préstamo está disponible para mayores de 18 años habilitados para operar en el sistema financiero. Incluye a:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Autónomos

Jubilados

No es necesario acercarse a una sucursal: todo el trámite se realiza de manera digital a través de la aplicación BNA+.

Cómo solicitar el préstamo paso a paso

El proceso es simple y completamente online:

Descargar y registrarse en la app BNA+.

Verificar si existe una oferta crediticia disponible, según el perfil del usuario.

Elegir destino y prestador turístico adherido (el listado está disponible por provincia).

Contactar al comercio para confirmar disponibilidad y solicitar su CUIT.

Cargar en la app el monto, la cantidad de cuotas y el CUIT del proveedor.

Confirmar la operación: una vez aprobada, el dinero se transfiere directamente al comercio.

Un empujón al turismo interno: cómo funciona el préstamo Viajá+ para viajar por Argentina. Foto: Denis Martínez | Archivo.

Desde el banco indicaron que la aprobación es inmediata y que dos personas pueden financiar una misma reserva solicitando préstamos individuales.

Prestadores adheridos y consultas

Los prestadores habilitados, hoteles, posadas, campings, inmobiliarias turísticas y balnearios, están organizados por provincia y tipo de servicio. La adhesión previa es obligatoria para recibir pagos a través de este sistema.

El listado actualizado y toda la información sobre requisitos y condiciones puede consultarse en el sitio oficial del Banco Nación o directamente desde la app BNA+.