La sorpresa del verano 2026: el destino más elegido y el más económico para viajar

Mendoza combina montaña, vino y ciudad con uno de los costos más bajos del verano 2026 entre los destinos más elegidos por los argentinos.

Hay veranos que se definen por el deseo y otros por la calculadora. El de 2026 parece reunir ambas cosas. Según un informe elaborado por la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, Mendoza se posicionó como el destino nacional más económico dentro del top 5 de los lugares más elegidos por los argentinos para vacacionar, superando en competitividad a clásicos como Bariloche y Mar del Plata.

Es la primera vez que la provincia fue incluida en este relevamiento, que analiza el costo total de aéreos y alojamiento en hoteles tres estrellas, contemplando 14 noches de estadía para una familia tipo de dos adultos y dos menores. El resultado fue contundente: vacacionar en Mendoza cuesta $3.610.467, el valor más bajo del ranking.

La comparación deja en evidencia el contraste. El mismo paquete turístico asciende a $7.693.084 en Bariloche, mientras que Mar del Plata se ubica en $5.121.156. En un contexto donde cada peso cuenta, la diferencia no es menor: Mendoza cuesta menos de la mitad que algunos de los destinos más tradicionales del verano argentino.

Senderos, ríos y paisajes de Cuyo, una región que gana protagonismo en las búsquedas turísticas del verano 2026.

El dato no sólo confirma una tendencia, sino que redefine el mapa turístico del país. Mendoza no es únicamente vino, montaña y gastronomía: es, cada vez más, una opción accesible, planificada y sostenida en el tiempo.

Desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur), su titular Gabriela Testa destacó que el informe ratifica “la competitividad económica y la calidad de las prestaciones” que ofrece la provincia. También subrayó el rol del sector privado, que ajustó costos a la nueva realidad macroeconómica, y una decisión clave del Estado provincial: la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para alojamientos y gastronomía durante el último año.

Pero el precio no explica todo. El mismo informe señala que, al momento de planificar vacaciones, los argentinos concentran sus búsquedas en la Costa Atlántica, la Patagonia y la región de Cuyo, donde Mendoza se destaca con fuerza junto a San Rafael y Uspallata. Más atrás aparecen el NOA y las Sierras de Córdoba.

Viñedos y cordillera: postales clásicas de una provincia que este verano se posiciona como la opción más económica para vacacionar en familia.

Según el director de Focus Market, Damián Di Pace, el verano 2026 llega con una tendencia clara: crecen las escapadas cortas, los viajes de fin de semana y las experiencias más frecuentes pero de menor duración, impulsadas por un consumo más cauteloso y selectivo. En ese escenario, Mendoza logra algo poco común: combinar variedad de propuestas, conectividad y precios competitivos.

A esa ecuación se suma una fuerte estrategia de promoción. Durante 2025, el Gobierno de Mendoza y el sector privado llevaron adelante más de 120 acciones de difusión turística a nivel nacional e internacional, una inversión que hoy se traduce en visibilidad y demanda.

El capítulo aparte lo escriben las “Mansas propuestas”, lanzadas para el verano bajo la campaña Mendoza, manso destino. Son paquetes pensados para simplificar decisiones y contener el gasto:

Manso Menú, con tres pasos y bebida incluida por hasta $35.000, vigente hasta el 15 de febrero.

Mansa Bodega, con visitas guiadas y degustaciones por un valor máximo de $15.000.

Manso Alojamiento, con noches en habitación doble con desayuno desde $45.000, y un tope de $100.000.

Bodegas abiertas al turismo y propuestas accesibles forman parte de la estrategia mendocina para atraer visitantes en temporada alta.

Las propuestas, articuladas con prestadores privados, permiten armar una experiencia completa sin sobresaltos, algo cada vez más valorado por quienes viajan.

En un verano donde la comparación es constante y el margen de error, mínimo, Mendoza aparece como una certeza. No sólo porque es una de las más elegidas, sino porque demuestra que, aun en tiempos complejos, vacacionar bien y gastar menos todavía es posible.