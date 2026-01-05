Necochea: playas infinitas, naturaleza y precios accesibles para viajar este verano 2026

Tiene 65 kilómetros de playas diferentes y bondades naturales. Fotos: Turismo Necochea.

El mar en Necochea no se presenta de golpe, se despliega a lo largo de 65 kilómetros de costa, cambia de textura, de color y de sonido, y propone algo cada vez distinto. Tal vez por eso esta ciudad bonaerense es elegidas por muchas familias del sur, no por ser una postal única, sino por la suma de paisajes, ritmos y experiencias que conviven sin empujarse.

Hacia el sur, la ciudad se vuelve silenciosa. Allí aparecen las playas más vírgenes, marcadas por acantilados esculpidos por la erosión del mar, cuevas naturales y una sensación de lejanía que empieza a sentirse apenas se deja atrás el casco urbano. Cueva del Tigre, Las Grutas, Punta Negra, Punta Florida y el Balneario de los Ángeles, este último a unos 35 kilómetros de la ciudad, forman parte de ese otro Necochea, más agreste, donde el paisaje manda. Son playas que cuentan con servicios, pero conservan esa cuota de naturaleza intacta que muchos buscan para desconectarse.

Más cerca del centro, el pulso cambia. En el epicentro turístico se concentran los paradores con servicios de playa, alquiler de carpas y sombrillas, propuestas gastronómicas y bares con vista directa al mar, pensados para pasar el día entero entre chapuzones, sobremesas largas y atardeceres que siempre sorprenden, incluso a quienes ya los conocen.

Cruzando el río Quequén, por cualquiera de sus puentes, la postal se amplía. La ciudad de Quequén muestra un crecimiento sostenido en infraestructura y actividades, con un frente costero que se volvió especialmente atractivo para los deportes acuáticos. Paradores como Monte Pasubio, La Hélice y La Virazón son puntos de referencia para quienes practican surf, kitesurf o bodyboard, y también para quienes disfrutan simplemente de mirar el movimiento del mar.

Si avanzás por la avenida costera, aparecen playas más alejadas y agrestes, como Bahía de los Vientos y Costa Bonita, ideales para quienes priorizan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. La arena, es más gruesa y está salpicada de caracoles y conchas marinas, un detalle que distingue a las costas quequenenses y convierte cada caminata en una pequeña exploración.

Paseos tranquilos y miradores suman una vivencia placentera.

Necochea no es solo mar.

En el corazón de la ciudad se extiende uno de los pulmones verdes más grandes de la costa atlántica: el Parque Miguel Lillo, con 640 hectáreas de coníferas que funcionan como refugio natural. Allí se puede caminar, andar en bicicleta, recorrer senderos en cuatriciclo o sumarse a cabalgatas tranquilas, además de visitar el Museo Histórico Regional y el Museo de Ciencias Naturales, ambos con entrada libre y gratuita, ubicados dentro del parque, sobre avenida 10 y 93.

El río Quequén suma otra dimensión al viaje. Desde el lado de Necochea, el Paseo de la Ribera bordea el curso de agua y ofrece un recorrido sereno, ideal para caminar o simplemente sentarse a mirar. En la zona funcionan centros recreativos que alquilan kayaks y equipamiento náutico, y proponen actividades para disfrutar el río desde adentro.

Acantilados, cuevas naturales y una costa tranquila.

En la desembocadura, el paisaje se vuelve industrial y natural a la vez. Allí está Puerto Quequén, uno de los más importantes del país, y también la escollera sur, uno de los puntos con mayor afluencia turística. El Paseo Gastronómico y Comercial Puerto Gardella reúne food trucks con propuestas variadas, mientras que, unos metros más allá, se puede observar el descanso de la colonia de lobos marinos.

Cuánto cuesta vacacionar

Las cabañas cercanas al río o a la costa, para una familia tipo de cuatro personas (dos adultos y dos menores), salen $140.000 por noche. Podés ir en campings, con un valor estimado de $9.000 por persona, lo que representa alrededor de $36.000 por noche para una familia de cuatro integrantes.

En cuanto a la gastronomía, la ciudad ofrece parrillas, restaurantes de mariscos, casas de pastas y opciones con menús adaptados para niños, personas celíacas o con restricciones alimentarias. Un almuerzo tiene un costo aproximado de $25.000 a $40.000 por adulto y $15.000 a $20.000 por menor, según el lugar y el menú elegido.

Playas alejadas y tranquilas, con arena más gruesa.

Para recorrer el Parque Miguel Lillo, se pueden alquilar bicicletas por $8.500 la hora, carrilindos por $12.000 la hora o $9.500 la media hora. Dentro del parque, el Lago de los Cisnes ofrece entrada gratuita y actividades para chicos: toro mecánico $5.000 por tres caídas, inflables $4.000, muro palestra $7.000 y tirolesa $8.500, dos lanzamientos por participante.

Experiencias distintas en Necochea

Necochea ofrece, espacio, tiempo y paisaje. El mar que se extiende, el río que acompaña, el bosque que abraza. Y esa sensación, tan buscada, de que descansar todavía es posible.

Una de las propuestas más singulares son las remadas de luna llena en el río Quequén. La actividad comienza al atardecer, se espera la salida de la luna desde el agua y finaliza con cena incluida. Es apta para todas las edades y tiene un costo de $40.000, que incluye kayak, chaleco, remo, cena y bebida. Se realiza desde el predio de la Sociedad Española, camino de la Ribera km 2,7.

Quequén ha logrado una nueva mirada, transformándola en un destino turístico emergente.

También se pueden contratar excursiones de senderismo y city tour en Necochea, Quequén y zonas aledañas, con valores desde $20.000 por persona, o una travesía en 4×4 al Médano Blanco, de aproximadamente cuatro horas, por $60.000 por persona.

A unos 40 kilómetros del centro, el Complejo Termal Médano Blanco ofrece una opción ideal para pasar el día. La entrada general cuesta $16.000 para personas de 9 años en adelante y $14.000 para menores de 3 a 8 años. Incluye piscinas cubiertas con agua termal, piscina externa recreativa, hidromasajes al aire libre, sanitarios, vestuarios, duchas, enfermería, estacionamiento y áreas de picnic. Los servicios de spa, gastronomía y alquiler de casilleros, batas, toallones y camastros son opcionales.

Cuando cae la tarde, una buena opción es el Cine Ocean, en calle 83 entre 6 y 8: la entrada cuesta $6.000 para funciones 2D y $6.500 para 3D. Desde las 19, las peatonales de las calles 83 y 85 se llenan de vida con propuestas gastronómicas, actividades recreativas y artistas callejeros, una invitación gratuita a recorrer la ciudad sin apuro.

Datos útiles

Secretaria de Turismo y Desarrollo Productivo: avenida 2 y 87

Whatsapp: 2262-431153

www.necochea.tur.ar

redes sociales: necocheatur.