Cuando sube la temperatura Villa El Chocón es un imán: cómo disfrutar de un clásico este verano 2026

Cuando el sol empieza a apretar en el Alto Valle, Villa El Chocón vuelve a cumplir su rol histórico, ser chapuzón, respiro y plan cercano. Este verano, la postal se repite con más fuerza. Las fiestas llenaron las playas y Mariana Hernández, desde el área de Turismo local, describe un movimiento que crece al ritmo del termómetro.

El Chocón no se programa con demasiada anticipación. Se decide en función del clima, de las ganas. “Funciona mucho sobre el momento. Si el día está lindo, la gente viene”, explica y así se esperan que sea en las próximas semanas, con temperaturas altas y el lago como imán.

La mayoría de los turistas llegan desde Neuquén capital, Plottier, Centenario y distintos puntos del Alto Valle, aunque también aparecen visitantes de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Algunos pasan el día; otros se quedan el fin de semana. “Desde Cutral Co, por ejemplo, viene mucha gente solo a pasar el día”, detalla. También están los mochileros o los rodanteros que, rumbo a la cordillera, hacen una o dos noches en el camping y siguen viaje, o se quedan un poco más si el paisaje los atrapa.

El corazón del verano está en el agua, pero no en cualquier parte. El único balneario habilitado oficialmente es el sector de Las Huellas. “Es el lugar más seguro, sobre todo si venís con chicos o personas mayores. Hay guardavidas y es una playa amplia, nosotros recomendamos que vayan allí”, subraya.

Este año, además, sumó un servicio que cambia la experiencia con alquiler de sombrillas y reposeras. “El Chocón es sol y poca sombra. Si te olvidaste algo, ahora lo podés alquilar acá y venir más liviano”, dice Mariana.

Hay sectores tentadores que muchos turistas eligen, pero no todos son recomendables para bañarse. El tramo del río Limay, aguas abajo de la represa, es conocido y tiene sombra, pero exige atención. “Siempre hay que estar atentos a la sirena, porque el nivel del río puede subir muy rápido. Ha pasado que se encajan vehículos y no hay señal; entonces, cuando ocurren esas situaciones es una complicación”, advierte.

El Lago Ramos Mexía vuelve a ser el gran imán del verano.

Algo similar ocurre en Boca del Sapo, en el sector del Faro. “No está habilitado para bañarse. Tiene mucha profundidad y circulación de lanchas. Es lindo para tomar mate o ver el atardecer, pero no para meterse al agua”, aclara.

Uno de los temas que vuelve cada verano, y este en particular es la presencia de cianobacterias. En El Chocón prefieren informar sin alarmar. “Se puede ingresar al lago siempre que no haya manchones verdes en el sector donde te querés meter. Si ves la mancha, mejor moverte un poco o esperar. El viento muchas veces las corre y limpia el agua”, explica Mariana.

Los días de mucho calor son los más propensos. La recomendación es simple: observar, evitar las zonas con manchas visibles y extremar cuidados si hay alergias. “No es que no se pueda bañar nadie, es cuestión de precaución”, resume.

Food trucks locales se instalaron cerca del lago.

Camping y novedades

Para quienes eligen quedarse, el Camping Las Flores ofrece unas 250 plazas, acepta motorhomes y casas rodantes y tiene precios accesibles. Está cerca de la villa y cuenta con todos los servicios básicos. Y para pasar el día, el Parque Náutico se consolida como otra opción, tiene parrillas, piletas pequeñas, una mini cancha de fútbol y espacios verdes bien cuidados. Además, cuenta con un estacionamiento techado. Es un predio cómodo y agradable para una jornada.

Para quienes cuentan con lancha hay un sector de islas donde mucha gente suele pasar el día. En esos casos, se pide registrarse y dar aviso en Prefectura, para llevar un control de las embarcaciones y poder mantener comunicación ante cualquier eventualidad. Esto es clave porque, aunque muchas tardes empiezan con buen clima, en la zona pueden levantarse vientos fuertes de manera repentina.

La oferta gastronómica también creció. Hay restaurantes con vista al lago, cafeterías, rotiserías y food trucks. “Este verano se sumaron varios emprendedores locales y se instalaron cerca del lago y de un nuevo mirador con las letras de El Chocón. Ofrecen minutas, comidas rápidas y bebidas. Es una novedad linda y más económica para el turista”, cuenta Mariana.

El Chocón también se recorre fuera del agua. El Museo Paleontológico Ernesto Bachmann abre todos los días, de 8 a 19, con entrada accesible y descuentos. Frente al museo, un paseo de artesanos locales suma identidad y recuerdos. Hay senderos que piden tiempo, cañadones que se revelan de a poco y un cielo que, cuando cae la noche, obliga a levantar la cabeza.

Desde la Oficina de Turismo insisten en una recomendación: “para quienes buscan actividades guiadas, sugerimos comunicarse con la Asociación de Prestadores de Turismo Activo (ANEPTA)”. La asociación nuclea guías de trekking y senderismo, y propone recorridos pensados para conocer la zona con seguridad y lectura del territorio. “Organizan salidas frecuentes y llevan a lugares como el Cañadón Escondido y el Cañadón del Cocodrilo, que son de los más buscados”, detalla.

Recibe principalmente visitantes del Alto Valle.

Pero El Chocón no se agota en el día. Cuando cae la noche, el cielo suma otra experiencia que viene creciendo: el astroturismo. “Estuvimos trabajando con los chicos de Astroturismo Crux, que ya vinieron dos veces”, cuenta Mariana. La propuesta invita a mirar el cielo de otra manera, lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. “Traen todo el equipamiento, telescopios incluidos, y te explican lo que estás viendo. Es muy impactante: por ahí uno vio los planetas en los libros y de pronto los ve en vivo”, describe. La actividad es paga, apta para grandes y chicos, y en las últimas ediciones sumó un plus que la vuelve aún más tentadora: una propuesta gastronómica para cerrar la noche.

El Chocón ofrece paisajes, sí. Pero también algo más sutil: la posibilidad de aprender a mirar, hacia adentro de un cañón o hacia arriba, cuando el cielo se enciende. Y hacerlo acompañado, con tiempo, con guías y con esa sensación de que el viaje, a veces, empieza cuando uno decide frenar.

