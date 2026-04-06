El destino del Caribe que en otoño tiene mejores precios y atrae a los argentinos

Con playas cálidas, menos turistas y tarifas más bajas, el otoño aparece como una de las mejores épocas para viajar al Caribe.

República Dominicana se consolidó en 2025 como uno de los destinos del Caribe preferidos por los argentinos. Según datos del Ministerio de Turismo dominicano, el país recibió a 442.088 visitantes argentinos, un 62,3% más que en 2024. Ese crecimiento posicionó a Argentina como el tercer mercado emisor más importante, solo detrás de Estados Unidos y Canadá.

El fenómeno se explica por varios factores. Por un lado, el tipo de cambio favorable permitió a muchos argentinos volver a pensar en vacaciones en el Caribe. Por otro, creció la conectividad aérea: durante 2025 hubo 965 vuelos entre ambos países, un 83,1% más que el año anterior.

Aerolíneas Argentinas y Arajet ofrecieron más de 200 mil asientos directos al año, mientras que Copa Airlines sumó conexiones vía Panamá. También crecieron las rutas desde el interior del país: Córdoba ya cuenta con vuelos directos y próximamente se sumarán Mendoza y Rosario.

Buenos Aires fue la principal ciudad emisora, con el 40% de los viajeros, seguida por Córdoba (18%), Santa Fe (11%) y Mendoza (5%). El perfil del turista argentino muestra que el 57% viajó en familia y que la estadía promedio fue de nueve días. Además, más de la mitad organizó el viaje por cuenta propia, aunque el 53% eligió paquetes que incluían vuelo y alojamiento.

Viajar al Caribe en otoño permite disfrutar de playas paradisíacas con menos gente y mejores precios.

El otoño en República Dominicana aparece como uno de los mejores momentos para viajar. Las temperaturas siguen siendo cálidas, las playas están menos concurridas y los precios son más bajos que en temporada alta. Aunque todavía pueden registrarse algunas lluvias, el clima se mantiene agradable para disfrutar del mar, la aventura y los recorridos culturales.

Punta Cana y Bayahíbe siguen siendo las opciones más buscadas para quienes prefieren resorts todo incluido y días de playa. Pero República Dominicana también ofrece otras experiencias: en Samaná se puede recorrer el Parque Nacional Los Haitises, visitar el Salto El Limón o disfrutar del ecoturismo.

Santo Domingo, en tanto, combina historia y cultura. La Ciudad Colonial, declarada patrimonio de la UNESCO, conserva calles de piedra, edificios históricos y algunos de los primeros monumentos levantados en América. A eso se suman las fiestas populares, la música, el merengue y la bachata.

El sargazo, un tipo de macroalga marina que es muy importante en el ecosistema de los mares y océanos tropicales y subtropicales pude saer un problema en Punta Cana. Pero aunque en los últimos años se ha desligado de patrones y puede afectar en cualquier época del año, se presenta sobre todo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero.

El otoño ofrece una versión más tranquila y económica del Caribe, ideal para descansar y ahorrar.

Las mejores playas sin sargazo en República Dominicana se concentran en la costa sur (Bayahíbe, Isla Saona, Isla Catalina) y la zona noreste (Miches, Samaná), donde las corrientes marinas y la geografía protegen la costa. Bayahíbe es considerada la opción más confiable casi todo el año.

Los Pauqtes todo incluído para mayo, de 7 noches a Punta Cana en base doble, rondan los 1.686 dólares.

La gastronomía también es parte de la experiencia. Durante los meses más frescos ganan protagonismo platos tradicionales como el sancocho, además del café dominicano y el ron local, que acompañan los atardeceres frente al mar.

Con playas paradisíacas, buena conectividad y propuestas que van más allá del all inclusive, República Dominicana aparece cada vez más como una opción cercana y accesible para los argentinos que buscan combinar descanso, naturaleza y cultura.