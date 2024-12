El dueño de un balneario explotó contra los que promocionan Brasil: «Me preguntan si soy el del video»

Un balneario de mar del Plata para este verano 2025. Foto gentileza.

Brasil está más barato que la Argentina no solo para irse de vacaciones, si no para vivir: comer cuesta menos, transportarse, todo porque la devaluación del Real provocó esa diferencia con el peso local. Entonces, muchos comparan vacacionar en Argentina con los precios de Brasil. De todos modos, para una familia sigue siendo mucho más barato ir a la costa atlántica que viajar al país vecino.

Ante esa situación, el dueño del tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, Augusto Digiovanni, explotó contra los que promocionan que vayan los argentinos a Brasil, marcando que a nivel infraestructura la diferencia a favor de la costa atlántica local es abismal, algo que puede comprobarse fácilmente.

Pero inesperadamente un argentino, que vende viajes a Brasil, le contestó al dueño del Balneario 12 mostrando la “infraestructura” de un parado de Florianópolis, con un video bizarro que no hizo más que confirmar los dichos que se viralizaron del empresario argentino.

“Me dicen en la calle ‘sos el del video’, acá en la ciudad ni hablar, estoy para intendente, que no se asuste el intendente, no me voy a candidatear”, afirmó Digiovanni en una entrevista con Noticias Argentinas.

“Es muy divertido lo que generan las redes, los malos comentarios, la gente que ‘heitea’, como dicen los chicos, me tiene sin cuidado, vengo acá y hago mi negocio”, agregó. “Parece un chiste, comparan la infraestructura de los balnearios argentinos, que casi todos tienen vestuarios, piletas, con cuatro baños químicos…”, destacó.

Mar del Plata, uno de los destinos más populares para este verano 2025.

“Hay que dar el mensaje de reivindicar lo que hacemos en el país, eso es lo importante”, puntualizó el empresario argentino.

Esperan una buena temporada en Mar del Plata

“Hoy tenemos una capacidad de reservas pagas del 80%. Estamos a las puertas del primero de enero con una disponibilidad del 20 por ciento, que es algo que no había sucedido antes”, contó Digiovanni.

Claro, el video viral con la comparación entre los balnearios de Argentina y Brasil lo ayudó: “Siempre es más gente que no nos conoce que la que si, evidentemente el video que se viralizó hizo que esto se potenciara».

“También hay un factor determinante, que es que nosotros pusimos los precios en octubre y mañana es enero y el valor no se modifica. La gente cuando sabe cuánto le va a costar algo puede organizarse”, añadió.

Los precios de la carpa están relacionados, según el cálculo que hace Digiovanni, con el valor de un combo en un local de comida rápida. “El precio de la carpa tiene el valor de referencia del combo, que hoy cuesta entre 14 y 15 mil pesos, es decir, pueden venir 6 personas por carpa y cada uno gastaría poco más de 8 mil pesos o 4, menos de 14 mil”, enfatizó.

“Acá la carpa viene con 5 sillas, mesa, reposera, dos piscinas climatizas, canchas de fútbol, voley, tenis, pileta con hidromasaje, no estás cautivo de nuestro sistema, podés traer comida, pedir por aplicaciones. Hay que adaptarse a las nuevas tendencias”, aseveró.

N.A