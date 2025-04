El fin de semana largo, disfrutalo con una bajada en SUP por el río Limay y desde Villa El Chocón

Descubrir Villa El Chocón desde el agua y vivir una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza.

Neuquén se presenta como un auténtico paraíso natural, perfecto para quienes buscan explorar sus aguas cristalinas. Una de las mejores formas es a través del Stand Up Paddle (SUP), una actividad que ha ganado popularidad en los últimos años. Y este fin de semana largo, más precisamente el 1 de mayo la escuela Quimey SUP llevará a cabo un descenso por las aguas del río Limay desde Villa El Chocón hasta el paraje Arroyito. Una propuesta diferente para vivir una aventura.

Se trata de una distancia de 13 kilómetros para personas con experiencia en este tipo de tablas náuticas. La actividad finalizará un kilómetro más abajo de Arroyito en el loteo Villa Balcón del Lago. Los participantes deben ser avezados en los niveles inicial, intermedio y avanzado.

“Es una experiencia que une río con lago, porque al salir de abajo de la represa del Chocón, esa parte es río, y después se va haciendo el lago que compone el embalse de Arroyito”, señaló Gabriel Rivera, titular de la firma.

El evento contará con embarcación de apoyo a motor y todas las medidas de seguridad que implica navegar un río. Al llegar se compartirá un locro tradicional. La hora del encuentro será a las 8.30 en la estación de servicios El Triángulo de Plottier.

Es una oportunidad única para descubrir Villa El Chocón desde el agua y vivir una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza.

Quimey SUP es una agencia de prestación turística habilitada por el ministerio de Turismo provincial.

Stand Up Paddle: Quiénes pueden practicar este deporte acuático

El SUP es una actividad accesible para personas de todas las edades, ideal para disfrutar del impresionante entorno natural de Neuquén. Tanto principiantes como expertos pueden aprender a remar sobre una tabla diseñada para proporcionar estabilidad y equilibrio.

En un entorno seguro, los instructores de Quimey Sup guían a los participantes desde sus primeros pasos, ya sea arrodillados o de pie, ofreciendo herramientas y técnicas para navegar con confianza.

Ofrece clases de stand paddle en niveles inicial, intermedio y avanzado. Asimismo, brinda clases particulares durante la semana en todos los niveles; en tanto las clases grupales tienen lugar los sábados a la mañana y a la tarde.

Para consultas e inscripciones, comunicarse al teléfono 299 4221202.

Cómo llegar y qué se puede hacer en Villa El Chocón

Villa El Chocón, ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, ofrece una combinación única de atractivos turísticos. A la altura del distribuidor de tránsito de Arroyito se toma la RN 237 en dirección sur hasta el ingreso a Villa El Chocón, por RP 68, desde allí hasta el ejido urbano se recorren unos 3 kilómetros.

Los visitantes pueden explorar el circuito de dinosaurios, el Mirador del Embalse Ezequiel Ramos Mexía y el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, entre otros sitios de interés.

La riqueza paleontológica presente en la zona se hace visible en el circuito de dinosaurios: este que ofrece alternativas educativas, científicas y de recreación para acercarnos a seres que habitaron este territorio hace millones de años y han dejado su impronta en el entorno.

Quien se acerquen al destino, tendrán la opción de recorrer y visitar los siguientes sitios de interés: Mirador del Embalse Ezequiel Ramos Mexía, Mirador de las Aves, Mirador del Faro, Mirador del Vertedero, Casco Histórico y Alrededores, Paseo de Artesanías, Centro Cívico y Comercial, Balneario Municipal, Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, Museo de Sitio Las Huellas y el Museo del Botón, entre otros lugares.