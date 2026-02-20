El norte neuquino se transforma y mira al cielo: astroturismo para este finde y obras para un destino en crecimiento

El norte neuquino ya no es ese rincón lejano que se nombraba con respeto y algo de distancia. Está cambiando. Crece en infraestructura, en servicios, en propuestas que lo proyectan como el próximo gran destino de la provincia. En ese contexto, mañana, el Área Natural Protegida Los Bolillos será escenario de una experiencia que sintetiza esa nueva etapa: el trekking Camino a las Estrellas.

Impulsada por la Comisión de Fomento de Varvarco, la propuesta combina caminata interpretativa de baja dificultad, escenas teatralizadas e historia regional. Entre formaciones rocosas que parecen esculturas naturales, el recorrido recrea episodios del pasado: antiguas viviendas, la captura de una cautiva, relatos sobre los Pincheira, el cementerio de la peste amarilla y el Arco del Amor. El paisaje no es decorado: es protagonista.

Cuando el sol empieza a bajar, el guion se eleva. La experiencia suma astroturismo con observación solar y lunar mediante telescopios de alta gama y filtros especiales, acompañada de divulgación científica. Más tarde, con guía láser y a simple vista, el público podrá identificar a Júpiter y Saturno, reconocer estrellas como Sirius y Canopus y ubicar constelaciones como la Cruz del Sur, Orión, Tauro y Géminis. La Luna creciente completará la escena sobre un cielo limpio, casi intacto.

Esa postal no es casual, forma parte de una transformación profunda

La pavimentación de la Ruta Provincial 43, en el tramo que une Las Ovejas con Varvarco, empieza a borrar antiguas barreras de acceso. Lo que antes representaba un desafío de ripio y polvareda, hoy se proyecta como el próximo gran destino de la provincia. La localidad de Varvarco, está situada en la mística confluencia de los ríos Neuquén y Varvarco, y vive días de entusiasmo ante la llegada de obras que prometen modificar su matriz social para siempre. El eje central de este cambio reside en la pavimentación de la Ruta Provincial 43, un proyecto que elimina las barreras físicas que históricamente distanciaron a la villa de los grandes centros emisores de turismo.

La Ruta 43 une Chos Malal con Varvarco, en el Norte Neuquino. Foto: Alejandro Carnevale.

Los trabajos en el tramo que une Las Ovejas con Varvarco avanzan a ritmo sostenido bajo la ejecución de la empresa José Chediack S.A.I.C.A., con una inversión que supera los 16.000 millones de pesos financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Esta obra técnica contempla una extensión de 18,2 kilómetros de asfalto con una calzada de 6,70 metros de ancho, diseñada con concreto asfáltico de alta resistencia y muros de contención para proteger la traza de los crudos inviernos cordilleranos.

Sobre este avance, el intendente de Varvarco, Ulises Herrera, destaca que el pavimento de estos kilómetros dará un despliegue muy interesante y significativo a la región. El jefe comunal sostiene que el visitante ya elige el Norte a pesar de tener todavía una ruta de ripio, por lo que visualiza que una vez asfaltada, el ingreso de turistas resultará mucho mayor y traerá posibilidades de desarrollo reales para los vecinos.

La fisonomía urbana de la localidad también experimenta cambios rotundos que acompañan la mejora vial. La falta de combustible constituye el principal obstáculo para los viajeros, dado que la última posibilidad de carga se encuentra en Chos Malal, a más de 130 kilómetros de distancia.

Foto ilustrativa del río Varvarco.

La villa contará con una estación de servicio de bandera propia, brindando seguridad y autonomía al parque automotor. Esta infraestructura se complementa con un crecimiento exponencial en la capacidad de hospitalidad. En apenas dos años, las plazas de alojamiento pasaron de apenas 40 camas a superar las 120 plazas habilitadas, con la hostería provincial liderando una oferta que ya registra ocupación plena en temporadas altas. Herrera enfatiza que el asfalto sumado a una estación de servicio son dos obras que potencian muchísimo a la zona y permiten pensar en un desarrollo turístico serio, razón por la cual trabaja con la comunidad para prepararse con distintos servicios.

El desarrollo no se limita al cemento, sino que rescata la identidad profunda del territorio. El municipio impulsa la creación de un Centro de Interpretación dedicado a Los Bolillos, aquellas formaciones rocosas que parecen extraídas de otro planeta. Este espacio busca jerarquizar el patrimonio arqueológico e histórico, desde las leyendas de los hermanos Pincheira hasta los hitos del Cementerio de la Peste, otorgando un marco cultural al imponente paisaje natural.

Al respecto, el intendente Herrera proyecta la identidad de su pueblo hacia toda la provincia al invitar a que la gente se dé una vueltita por la zona norte para conocer paisajes que tienen un potencial muy importante. Varvarco dejó de ser definitivamente el final del camino para consolidarse como el portal de entrada a una aventura andina que ya no conoce de aislamiento ni de distancias insalvables.