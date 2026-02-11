Villa Llanquín, el Carnaval que florece con la Fiesta de la lavanda

Los surcos violetas del Parque de Lavandas del Limay marcan el ritmo del Festival de la Cosecha y tiñen febrero de perfume y calma a orillas del río.

El Carnaval no siempre suena a bombos y espuma. A veces huele a lavanda recién cortada, se escucha en voz baja entre surcos violetas y se celebra al atardecer, con el río cerca y el cielo abriéndose lento. En Villa Llanquín, Río Negro, febrero vuelve a ser el mes del Festival de la Cosecha de Lavanda, una invitación a viajar distinto y dejar que el descanso tenga aroma propio.

En el Parque de Lavandas Agroecológico Lavandas del Limay, los fines de semana del 14 y 15 y del 21 y 22 de febrero, la cosecha se convierte en experiencia. Desde la mañana temprano, el predio abre sus tranqueras para recibir a familias, viajeros curiosos y amantes de lo simple: caminar, aprender, probar, mirar cómo la flor se transforma en aceite esencial frente a los ojos.

Hay visitas guiadas para entender el mundo de la lavanda desde la raíz, talleres de preparados herbarios, destilaciones en vivo que mezclan vapor y paciencia, y sorteos que acompañan cada cosecha. La tarde suma dulzura con pastelería aromatizada, diseño local, charlas, gin de lavanda y música suave que acompaña el caer del sol.

La lavanda recién cortada se transforma en aceite esencial durante las destilaciones en vivo, uno de los momentos más convocantes del festival.

El festival también propone detenerse. El sábado 14, cuando anochece, la experiencia “Lavanda bajo las estrellas” suma astroturismo y silencio compartido: el cielo patagónico como escenario y la cosecha como excusa para mirar más arriba. El siguiente fin de semana, el cierre se viste de diseño y saberes artesanales, con desfile y charla sobre alambiques, en un cruce entre tradición e innovación.

Ir a esta fiesta es, también, una forma de acompañar al turismo local y a una economía que crece en armonía con el entorno. No hay multitudes apuradas ni relojes insistentes: hay tiempo, paisaje y una flor que enseña a respirar distinto.

El dato práctico acompaña la invitación: menores de 12 años no pagan, hay descuento para jubilados y comprar la entrada con anticipación garantiza el acceso. El ingreso se confirma en la puerta con el número de compra y el DNI, como quien llega a una casa conocida.

Lejos del ruido y las multitudes, el pueblo propone un Carnaval distinto, donde la celebración se vive en clave natural y a ritmo lento.

Cronograma de actividades

Fechas 14 y 15 de Febrero

10:00 – Apertura e ingreso general al festival

10:30 – Visita guiada: El maravilloso mundo de las lavandas

10:30 a 12:00 – Taller «Preparados Herbarios con Lavanda»

12:00 – Primer cosecha y destilación en vivo + sorteos

15:00 – Taller: Experiencia Dulce con Lavanda por Pastelería Gabina

17:00 – Segunda cosecha y destilación en vivo + sorteos

18:00 – Sunset Session con carrito de Gin de Lavanda + Musica

20:00 – Experiencia «Lavanda bajo las Estrellas» (Dia 14 unicamente) por Estela Calfio de Lan Kuyen Astroturismo

Fechas 21 y 22 de Febrero

10:00 – Apertura e ingreso general al festival

10:30 – Visita guiada: El maravilloso mundo de las lavandas

10:30 a 12:00 – Taller «Preparados Herbarios con Lavanda» por Natalia Kerz

12:00 – Primer cosecha y destilación en vivo + sorteos

15:00 – Taller: Experiencia Dulce con Lavanda por Pastelería Gabina

17:00 – Segunda cosecha y destilación en vivo + sorteos

18:00 – Sunset Session con carrito de Gin de Lavanda + Musica + Charla Fratelli Alambiques

18:30 – Desfile de Diseño por Ileana Liana Llanca Managment



Cómo llegar y qué hacer en Villa Llanquín

Lavandas del Limay se suma a la oferta turística de Villa Llanquín donde un sin fin de actividades como la escalada, el trekking, la pesca, el ciclismo y las cabalgatas esperan ser disfrutadas por las y los visitantes, que encontrarán allí un lugar ideal para respirar del aire más puro de la región.

Si vas, descubrir cada detalle de ese paraíso rural es un planazo: las cabalgatas en el campo, los senderos para hacer un trekking o pedalear, los rincones del Limay para pescar la trucha con la que sueñan todos o darse un chapuzón de verano, el brillo de las estrellas en la noche pura de la Patagonia.

Hay dos formas de acceder a Villa Llanquín, una es a través de un puente colgante peatonal, pero si se desea llegar en auto hay que tomar la Ruta Nacional 237 y luego una pequeña balsa que realiza un trayecto de apenas un minuto sobre el río Limay.

Qué días funciona la balsa de Villa Llanquín: La balsa de Villa Llanquín funciona todos los días en el horario de 8 a 20, es operada por la Dirección de Vialidad Rionegrina y es gratuita tanto para los residente como los turistas que visitan este hermoso pueblo.