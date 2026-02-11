Villa Llanquín, el Carnaval que florece con la Fiesta de la lavanda
Mientras el verano avanza y el Carnaval invita a moverse, a orillas del Limay hay un perfume que lo envuelve todo. Es tiempo de cosecha y de fiesta, en un rincón patagónico donde la naturaleza marca el ritmo.
El Carnaval no siempre suena a bombos y espuma. A veces huele a lavanda recién cortada, se escucha en voz baja entre surcos violetas y se celebra al atardecer, con el río cerca y el cielo abriéndose lento. En Villa Llanquín, Río Negro, febrero vuelve a ser el mes del Festival de la Cosecha de Lavanda, una invitación a viajar distinto y dejar que el descanso tenga aroma propio.
En el Parque de Lavandas Agroecológico Lavandas del Limay, los fines de semana del 14 y 15 y del 21 y 22 de febrero, la cosecha se convierte en experiencia. Desde la mañana temprano, el predio abre sus tranqueras para recibir a familias, viajeros curiosos y amantes de lo simple: caminar, aprender, probar, mirar cómo la flor se transforma en aceite esencial frente a los ojos.
Hay visitas guiadas para entender el mundo de la lavanda desde la raíz, talleres de preparados herbarios, destilaciones en vivo que mezclan vapor y paciencia, y sorteos que acompañan cada cosecha. La tarde suma dulzura con pastelería aromatizada, diseño local, charlas, gin de lavanda y música suave que acompaña el caer del sol.
El festival también propone detenerse. El sábado 14, cuando anochece, la experiencia “Lavanda bajo las estrellas” suma astroturismo y silencio compartido: el cielo patagónico como escenario y la cosecha como excusa para mirar más arriba. El siguiente fin de semana, el cierre se viste de diseño y saberes artesanales, con desfile y charla sobre alambiques, en un cruce entre tradición e innovación.
Ir a esta fiesta es, también, una forma de acompañar al turismo local y a una economía que crece en armonía con el entorno. No hay multitudes apuradas ni relojes insistentes: hay tiempo, paisaje y una flor que enseña a respirar distinto.
El dato práctico acompaña la invitación: menores de 12 años no pagan, hay descuento para jubilados y comprar la entrada con anticipación garantiza el acceso. El ingreso se confirma en la puerta con el número de compra y el DNI, como quien llega a una casa conocida.
Cronograma de actividades
- Fechas 14 y 15 de Febrero
- 10:00 – Apertura e ingreso general al festival
- 10:30 – Visita guiada: El maravilloso mundo de las lavandas
- 10:30 a 12:00 – Taller «Preparados Herbarios con Lavanda»
- 12:00 – Primer cosecha y destilación en vivo + sorteos
- 15:00 – Taller: Experiencia Dulce con Lavanda por Pastelería Gabina
- 17:00 – Segunda cosecha y destilación en vivo + sorteos
- 18:00 – Sunset Session con carrito de Gin de Lavanda + Musica
- 20:00 – Experiencia «Lavanda bajo las Estrellas» (Dia 14 unicamente) por Estela Calfio de Lan Kuyen Astroturismo
- Fechas 21 y 22 de Febrero
- 10:00 – Apertura e ingreso general al festival
- 10:30 – Visita guiada: El maravilloso mundo de las lavandas
- 10:30 a 12:00 – Taller «Preparados Herbarios con Lavanda» por Natalia Kerz
- 12:00 – Primer cosecha y destilación en vivo + sorteos
- 15:00 – Taller: Experiencia Dulce con Lavanda por Pastelería Gabina
- 17:00 – Segunda cosecha y destilación en vivo + sorteos
- 18:00 – Sunset Session con carrito de Gin de Lavanda + Musica + Charla Fratelli Alambiques
- 18:30 – Desfile de Diseño por Ileana Liana Llanca Managment
Cómo llegar y qué hacer en Villa Llanquín
Lavandas del Limay se suma a la oferta turística de Villa Llanquín donde un sin fin de actividades como la escalada, el trekking, la pesca, el ciclismo y las cabalgatas esperan ser disfrutadas por las y los visitantes, que encontrarán allí un lugar ideal para respirar del aire más puro de la región.
Si vas, descubrir cada detalle de ese paraíso rural es un planazo: las cabalgatas en el campo, los senderos para hacer un trekking o pedalear, los rincones del Limay para pescar la trucha con la que sueñan todos o darse un chapuzón de verano, el brillo de las estrellas en la noche pura de la Patagonia.
Hay dos formas de acceder a Villa Llanquín, una es a través de un puente colgante peatonal, pero si se desea llegar en auto hay que tomar la Ruta Nacional 237 y luego una pequeña balsa que realiza un trayecto de apenas un minuto sobre el río Limay.
Qué días funciona la balsa de Villa Llanquín: La balsa de Villa Llanquín funciona todos los días en el horario de 8 a 20, es operada por la Dirección de Vialidad Rionegrina y es gratuita tanto para los residente como los turistas que visitan este hermoso pueblo.
