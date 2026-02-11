Al volcán Tromen en Carnaval: dos excursiones guiadas para descubrir el corazón del norte neuquino

El volcán Tromen y su entorno invitan a caminar sobre coladas de lava, antiguos mares petrificados y paisajes que guardan la memoria geológica del norte neuquino.

El norte neuquino invita a caminar sobre la memoria profunda de la Tierra. El fin de semana de Carnaval, 15 y 16 de febrero, el entorno del volcán Tromen será escenario de dos excursiones guiadas que combinan naturaleza, geología y cultura ancestral, en una propuesta que permite leer el paisaje como si fuera un libro abierto.

La primera cita será el sábado 15 con el ascenso al Cono de Venteo del Tromen, un cráter de notable conservación cuyo conducto volcánico dio origen al mayor depósito de lavas recientes del Neuquén. La travesía, de 11 kilómetros y dificultad media, avanza entre grandes coladas de basaltos y andesitas de la Formación Cerro Carbonilla, testigos de un pasado geológico todavía cercano.

Durante el recorrido aparecen humedales y lagunas de altura, verdaderos oasis en este territorio agreste, donde cientos de aves encuentran refugio. Son los mismos caminos que supieron transitar los primeros habitantes de la región y que hoy recorren los crianceros durante la trashumancia. El arte rupestre del Tromen, el Bañado de Los Barros y los vestigios de una antigua mina de azufre completan un relato donde naturaleza y cultura se entrelazan.

La actividad se desarrollará entre las 7 y las 15.30, con salida desde la Plaza Sarmiento de Chos Malal.

Arte rupestre, caminos de trashumancia y vestigios mineros revelan que este paisaje volcánico también es parte de la historia ancestral y cultural de la región.

El lunes 16 de febrero, feriado de Carnaval, la propuesta continúa con una caminata interpretativa a La Yesera, al pie del imponente volcán. Serán 13 kilómetros de dificultad moderada para internarse en un paisaje singular, modelado por fuerzas geológicas que elevaron antiguos depósitos de rocas marinas.

Yesos, anhidritas y cristales emergen en formas caprichosas, esculpidas por la erosión química, como huellas visibles de mares que se secaron hace millones de años. El sendero atraviesa un suelo cargado de energía, con rodados de sílice, aguas minerales y una flora nativa que se adapta a condiciones climáticas extremas.

La caminata se realizará de 7 a 15, con inicio y finalización en la Oficina de Informes Turísticos de Buta Ranquil, sobre la Ruta Nacional 40.

Lagunas de altura, aves acuáticas y la silueta imponente del Tromen acompañan las excursiones guiadas, en un territorio donde la naturaleza se expresa en estado puro.

Parque Provincial El Tromen

A solo 36 kilómetros de Chos Malal, el Parque Provincial El Tromen resguarda uno de los paisajes más emblemáticos del norte neuquino. Con el volcán Tromen como protagonista, 3.978 metros de altura, el área protegida se extiende sobre 30.000 hectáreas donde conviven estepa patagónica, volcanes, humedales y una profunda herencia cultural.

Creado en 1971 y declarado Sitio Ramsar en 2006, el parque protege ambientes clave como la laguna Tromen y el Bañado de Los Barros, fundamentales para aves acuáticas residentes y migratorias. En este territorio, la biodiversidad, la geología y la trashumancia siguen dialogando, recordando que el paisaje del norte neuquino no solo se mira: también se camina y se escucha.

Ambas excursiones son organizadas por la agencia Geosenderos, a cargo del guía de senderismo y geólogo Eduardo Vega, habilitada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. Para más información, se puede contactar vía WhatsApp al +54 9 2942 556757, Facebook GeosenderosNeuquen o al correo neuquino.vega@gmail.com.